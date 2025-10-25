Новий графік руху транспорту в Дніпропетровській області дозволяє пасажирам скористатися пересуватися у зручний час.

З 27 жовтня в Кам’янському починає діяти новий графік руху транспорту в Дніпропетровській області, повідомляє Politeka.

Це стосується міського автобусного маршруту «Вул. В. Чорновола – залізнична станція Запоріжжя-Кам’янське (Баглій) – Верхні Сади / Нижні Сади», як інформує КП «Транспорт».

Автобуси курсуватимуть щодня з 27 по 31 жовтня, а оновлений розклад передбачає відправлення з В. Чорновола до Верхніх Садів о 6:00, 6:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 15:00, 15:30, 17:00 та 17:30. Рух до Нижніх Садів запланований о 7:00, 7:30 та 16:00.

З 3 по 16 листопада графік зміниться і буде діяти лише середу, суботу та неділю. У ці дні автобуси відправлятимуться з В. Чорновола до Верхніх Садів о 7:00, 7:30, 10:00, 10:30, 17:00 та 17:30, а до Нижніх Садів – о 8:00, 8:30, 16:00 та 16:30. Пасажирам рекомендують ознайомитися з точними часами відправлення, щоб планувати поїздки та уникати очікувань на зупинках.

Новий графік руху транспорту в Дніпропетровській області дозволяє пасажирам скористатися пересуватися у зручний час. Також відзначається, що зміни стосуються усіх відправлень з головної точки маршруту, що допомагає оптимізувати перевезення та забезпечити стабільний потік пасажирів.

З метою комфорту та безпеки під час поїздок перевіряйте час відправлення за актуальним розкладом та враховуйте, що транспорт курсує щодня у визначені години, а в листопаді – за окремим графіком для середовища, суботи та неділі. Оновлений розклад дозволяє уникнути затримок та забезпечує передбачуваність пересування по маршруту «В. Чорновола – Запоріжжя-Кам’янське – Верхні/Нижні Сади».

