C 27 октября в Каменском начинает действовать новый график движения транспорта в Днепропетровской области, сообщает Politeka.

Это касается городского автобусного маршрута «Ул. В. Черновола – железнодорожная станция Запорожье-Каменское (Баглий) – Верхние Сады / Нижние Сады», как информирует КП «Транспорт».

Автобусы будут курсировать ежедневно с 27 по 31 октября, а обновленное расписание предусматривает отправку с В. Черновола в Верхние Сады в 6:00, 6:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 15:00, 15:30, 17:30. Движение в Нижние Сады запланировано в 7:00, 7:30 и 16:00.

С 3 по 16 ноября график изменится и будет действовать только среда, суббота и воскресенье. В эти дни автобусы будут отправляться из В. Черновола в Верхние Сады в 7:00, 7:30, 10:00, 10:30, 17:00 и 17:30, а в Нижние Сады – в 8:00, 8:30, 16:00 и 16:30. Пассажирам рекомендуют ознакомиться с точными временами отправления, чтобы планировать поездки и избегать ожиданий на остановках.

Новый график движения транспорта Днепропетровской области позволяет пассажирам воспользоваться передвигаться в удобное время. Также отмечается, что изменения касаются всех отправлений с главной точки маршрута, что помогает оптимизировать перевозку и обеспечить стабильный поток пассажиров.

В целях комфорта и безопасности во время поездок проверяйте время отправки по актуальному расписанию и учитывайте, что транспорт курсирует ежедневно в определенные часы, а в ноябре – по отдельному графику для среды, субботы и воскресенья. Обновленное расписание позволяет избежать задержек и обеспечивает предсказуемость передвижения по маршруту «В. Черновола – Запорожье-Каменское – Верхние/Нижние Сады».

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммуналку с 1 октября в Днепропетровской области: платежи вырастут у части украинцев.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре: кто имеет право на помощь.

Как сообщала Politeka, Начало отопительного сезона 2025 в Днепропетровской области: когда в дома будет тепло.