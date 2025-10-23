В Миколаївській області вже спостерігається серйозний дефіцит певних продуктів, що змушує місцевих жителів хвилюватися.

Дефіцит продуктів в Миколаївській області впливає на цінники та доступність мʼяса на внутрішньому ринку, повідомляє Politeka.

Аналітики Українського клубу аграрного бізнесу підрахували, що від початку 2025 року ціни на свинину зросли на 34%, а у річному вимірі приріст досяг 60%.

Нестача худоби взимку призвела до зменшення поголів’я до 4,5 мільйона, переважно у приватних господарствах. Це створило дефіцит продуктів в Миколаївській області і спричинило подальше підвищення закупівельних цін.

У вересні розцінки на живу вагу тварин беконних порід коливалися від 98 до 100 гривень за кілограм, залежно від регіону. Ситуація стимулювала активізацію імпорту.

Лише у серпні 2025 року Україна отримала 4,6 тисячі тонн мʼяса, що на 48% більше, ніж у липні. За 8 місяців поточного року ця цифра зросла до 14,9 тисяч тонн, що у 7,8 раза перевищує показник аналогічного періоду 2024 року.

Це найвищий рівень поставок із 2022 року і він допомагає частково покрити дефіцит продуктів на внутрішньому ринку в Миколаївській області.

До кінця року експерти прогнозують, що обсяги імпорту можуть перевищити 25 000 тонн, причому більшість поставок очікується у другій половині року. Падіння цін на живець у країнах ЄС робить європейські ринки привабливими для українських закупівельників.

За даними Держстату, на початок вересня 2025 року в Україні нараховувалося 4,8 мільйона голів. Це на 5% менше, ніж у минулому році, але на 7% більше, ніж на початку року. Попри збільшення поголів’я на 330 тисяч від початку року, пропозиція на внутрішньому ринку залишається обмеженою.

