Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області надає важливу підтримку, покриває базові потреби та допомагає найбільш уразливим категоріям населення.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області надається фондом «Елеос Україна», повідомляє Politeka.

Проєкт здійснюється за підтримки міжнародних партнерів у рамках ініціативи «Відбудова: розподіл продовольчих та гігієнічних наборів серед внутрішньо переміщених осіб у Дніпропетровській області». Його організатор — громадська організація «Елеос-Україна», яка співпрацює з International Orthodox Christian Charities (IOCC) та фінансується United Methodist Committee On Relief (UMCOR).

Мета програми — допомога найбільш уразливим верствам населення, зокрема літнім людям, внутрішньо переміщеним особам та сім’ям, які постраждали від війни.

У межах ініціативи відбувається видача гуманітарних наборів, що включають продукти харчування, засоби гігієни та базові речі першої необхідності. Такі комплекти зменшують щоденні витрати та надають реальну підтримку тим, хто опинився у складних життєвих умовах.

Допомогу надають у двох населених пунктах — Дніпро та Самар. Щоб її отримати, потрібно пройти реєстрацію та відповідати критеріям участі, заповнивши електронну анкету на сайті проєкту. Після перевірки поданих даних кожен учасник отримує повідомлення із зазначенням дати, часу та адреси видачі набору.

Програма діє з травня по жовтень 2025 року. Команда фонду разом із партнерами робить усе можливе, щоб допомога надходила вчасно, повним комплектом і адресно тим, хто її потребує найбільше.

