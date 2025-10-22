Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области оказывает важную поддержку, покрывает базовые потребности и помогает наиболее уязвимым категориям населения.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области предоставляется фондом Элеос Украина, сообщает Politeka.

Проект осуществляется при поддержке международных партнеров в рамках инициативы "Восстановление: распределение продовольственных и гигиенических наборов среди внутренне перемещенных лиц в Днепропетровской области". Его организатор — общественная организация Элеос-Украина, которая сотрудничает с International Orthodox Christian Charities (IOCC) и финансируется United Methodist Committee On Relief (UMCOR).

Цель программы – помощь наиболее уязвимым слоям населения, в том числе пожилым людям, внутренне перемещенным лицам и семьям, пострадавшим от войны.

В рамках инициативы проходит выдача гуманитарных наборов, включающих продукты питания, средства гигиены и базовые вещи первой необходимости. Такие комплекты уменьшают ежедневные затраты и оказывают реальную поддержку оказавшимся в сложных жизненных условиях.

Помощь оказывают в двух населенных пунктах – Днепр и Самар. Чтобы ее получить, нужно пройти регистрацию и удовлетворять критериям участия, заполнив электронную анкету на сайте проекта. После проверки данных каждый участник получает сообщение с указанием даты, времени и адреса выдачи набора.

Программа действует с мая по октябрь 2025г. Команда фонда вместе с партнерами делает все возможное, чтобы помощь поступала вовремя, полным комплектом и адресно тем, кто в ней нуждается больше всего.

Итак, гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области оказывает важную поддержку, покрывает базовые потребности и помогает наиболее уязвимым категориям населения.

