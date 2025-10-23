Новий графік руху транспорту в Харкові вводиться на автобуси, а також на тролейбуса

Новий графік руху транспорту в Харкові зачепить лише кілька маршрутів, проте варто знати, до яких змін варто бути готовими, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні міської ради.

Введено новий графік руху транспорту в Харкові. Відтепер останнє відправлення з кінцевої зупинки «Автостанція Салтівська» у робочі дні відбувається о 21:33. Про це повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, зазначивши, що зміни пов’язані з поступовим подовженням графіків роботи міського транспорту для зручності пасажирів.

У місті триває системне розширення часу роботи наземного транспорту, що узгоджується зі змінами у функціонуванні Харківського метрополітену. Як зазначили у відомстві, графік руху метро та наземного електротранспорту було переглянуто, а час роботи метрополітену збільшено на пів години. Тепер станції метро залишаються відкритими для пасажирів до 22:00, що, своєю чергою, потребувало подовження графіків руху трамваїв і тролейбусів.

Так, у робочі дні подовжено час роботи наступних маршрутів:

трамваї: №3, 6, 8, 12, 16, 16А, 20, 23, 27;

тролейбуси: №1, 2, 3, 6, 12, 13, 24, 34, 35, 45, 46, 56.

У вихідні дні подовжено проїзд таких маршрутів:

трамваї: №3, 6, 8, 16, 16А, 20, 23, 27;

тролейбуси: №1, 2, 3, 24, 34, 45, 46, 56.

Новий графік руху транспорту в Харкові вводиться також на тролейбуса. За інформацією департаменту, коригування проїзд окремих маршрутів пов’язане також із пошкодженням енергетичного обладнання та знеструмленням частини контактної мережі. Через це тимчасово змінено схему тролейбуса №6, який наразі курсуватиме у двох частинах.

Перша частина маршруту проходитиме від розворотного кола «Вулиця Університетська» через вулицю Кузнечну, провулок Лопатинський, провулок Соляниківський (у зворотному напрямку – вулиця Кузнечна), провулок Подільський, вулицю Вернадського, проспект Аерокосмічний і до вулиці Одеської.

Друга частина маршруту охоплює ділянку від розворотного кола «Залізнична станція Основа» через вулицю Павла Тичини, вулицю Деповську, вулицю Південнопроектну, проспект Аерокосмічний і далі до вулиці Одеської.

