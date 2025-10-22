Можна відзначити стабільну тенденцію до подорожчання основновних бакалійніих продуктів в Харківській області протягом останнього місяця.

За останній місяць у Харківській області спостерігається подорожчання продуктів, повідомляє Politeka.

Таку інформацію підтверджують дані з порталу Мінфін.

Рис довгий фасуванням 1 кг нині в середньому коштує 60,17 гривень. У різних супермаркетах ціни відрізняються: Auchan пропонує 61,80 гривні, Megamarket – 53,50, Metro – 48,90, Novus – 76,49. У вересні середня ціна на цей продукт становила 58,04 гривень, тож за минулі чотири тижні спостерігається підвищення на 4,13 гривні.

Олія Олейна рафінована об’ємом 850 мл у середньому продається за 81,42 гривні. В Auchan її можна придбати за 74,90, Megamarket – 80,30, Metro – 85,50, Novus – 84,99. Для порівняння, у вересні середнє значення складало 79,40 гривень, що дає приріст у 6,03 гривні.

Борошно Хуторок пшеничне фасуванням 1 кг нині коштує 33,68 гривень у середньому. У Megamarket ціна 34,10 гривні, Novus – 33,26. Минулого місяця середній показник складав 33,13 гривні, що свідчить про зростання на 0,42 гривні.

Отже, підсумовуючи дані, можна відзначити стабільну тенденцію до подорожчання основновних бакалійніих продуктів в Харківській області протягом останнього місяця. Найбільше подорожчання зафіксоване на олію, помірне – на рис та борошно, що впливає на середній кошик споживача. Це відображає загальні економічні процеси та коливання ринку продовольчих товарів у регіоні.

Крім того, у Харкові люди мають можливість отримати продукти безкоштовно. Програма реалізується в рамках проєкту «Підвищення якості життя людей у Харкові шляхом надання послуг по догляду вдома», який спрямований на підтримку людей, що перебувають у складних життєвих обставинах.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові: названо головні умови для отримання їжі.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комуналку з 1 жовтня у Харківській області: кому доведеться розщедритися через нові суми в платіжках.