За последний месяц в Харьковской области наблюдается подорожание продуктов, сообщает Politeka.

Такую информацию подтверждают данные с портала Минфин .

Рис длинный фасовкой 1 кг сейчас в среднем стоит 60,17 гривен. В разных супермаркетах цены отличаются: Auchan предлагает 61,80 гривны, Megamarket – 53,50, Metro – 48,90, Novus – 76,49. В сентябре средняя цена на этот продукт составила 58,04 гривен, так что за прошедшие четыре недели наблюдается повышение на 4,13 гривны.

Масло Олейное рафинированное объемом 850 мл в среднем продается за 81,42 гривны. У Auchan ее можно приобрести за 74,90, Megamarket – 80,30, Metro – 85,50, Novus – 84,99. Для сравнения, в сентябре среднее значение составляло 79,40 гривен, что дает прирост в 6,03 гривны.

Мука Хуторок пшеничная фасовкой 1 кг сейчас стоит 33,68 гривен в среднем. В Megamarket цена 34,10 гривны, Novus – 33,26. В прошлом месяце средний показатель составлял 33,13 гривны, что свидетельствует о росте на 0,42 гривны.

Итак, подытоживая данные, можно отметить стабильную тенденцию к подорожанию основных бакалейных продуктов в Харьковской области в течение последнего месяца. Наибольшее удорожание зафиксировано на масло, умеренное – на рис и муку, что влияет на среднюю корзину потребителя. Это отражает всеобщие экономические процессы и колебания рынка продовольственных товаров в регионе.

Кроме того, в Харькове у людей есть возможность получить продукты бесплатно. Программа реализуется в рамках проекта «Повышение качества жизни людей в Харькове путем предоставления услуг по уходу за домом», который направлен на поддержку людей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах.

