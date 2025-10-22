Відомо, як розраховуватимуть розмір грошової допомоги в Чернігівській області для пенсіонерів та інших категорій українців.

Стартувала нова грошова допомога в Чернігівській області для пенсіонерів та інших категорій українців, з жовтня перелік тих, хто має право на такі виплати, розширили, пише Politeka.

Про це нагадали у Пенсійному фонді України.

До внесення змін право на грошову підтримку мали отримувачі таких видів допомог:

державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям;

допомога на дітей одиноким матерям;

допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;

тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце їхнього проживання невідоме.

Ці програми діяли протягом останніх років і охоплювали найширше коло соціально незахищених родин.

Нові категорії отримувачів

Починаючи з жовтня 2025 року, уряд доповнив перелік ще двома категоріями громадян, які також можуть претендувати на грошову підтримку:

особи, які не мають права на пенсію та отримують державну соціальну допомогу;

громадяни з інвалідністю.

Як розраховуватимуть розмір грошової допомоги в Чернігівській області для пенсіонерів та інших категорій українців

Розмір базової соціальної допомоги визначатиметься індивідуально для кожної родини. Його обчислюватимуть як різницю між сукупною базовою величиною для всіх членів сім’ї та середньомісячним сукупним доходом родини.

Базова величина становить 4 500 гривень. Її застосовують за такими принципами:

100% базової величини (4 500 грн) нараховується на першого члена сім’ї, який подає заяву;

100% — на кожну дитину до 18 років, а також на особу з інвалідністю I або II групи;

70% — на кожного наступного члена сім’ї, який не належить до зазначених категорій.

Для осіб, які досягли 60-річного віку, але не мають достатнього страхового стажу для призначення пенсії, розмір допомоги визначається пропорційно кількості років страхового стажу:

при стажі менше ніж 10 років — 53% від базової величини (2 385 грн);

при стажі від 10 до 20 років — 62% (2 790 грн);

при стажі від 20 до 30 років — 70% (3 150 грн);

при стажі 30 і більше років — 88% (3 960 грн).

Як подати заяву

Подати заяву на отримання можна двома зручними способами:

Особисто — звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду України за місцем проживання або фактичного перебування.

Онлайн — через портал державних послуг Дія, де можна заповнити електронну заявку без відвідування установи.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Чернігівській області: що варто зробити для отримання виплат.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Чернігівській області: де готові платити від 30 тисяч.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на електроенергію у Чернігівській області: коли і кому чекати змін.