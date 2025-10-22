Известно, как рассчитывать размер денежной помощи в Черниговской области для пенсионеров и других категорий украинцев.

Стартовала новая денежная помощь в Черниговской области для пенсионеров и других категорий украинцев, с октября перечень имеющих право на такие выплаты расширили, пишет Politeka.

Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины.

До внесения изменений право на денежную поддержку имели получатели следующих видов пособий:

государственная социальная помощь малообеспеченным;

помощь на детей одиноким матерям;

помощь на детей, воспитывающихся в многодетных семействах;

временная государственная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место их проживания неизвестно.

Эти программы действовали в последние годы и охватывали широчайший круг социально незащищенных семей.

Новые категории получателей

Начиная с октября 2025 года правительство дополнило перечень еще двумя категориями граждан, которые также могут претендовать на денежную поддержку:

лица, не имеющие права на пенсию и получающие государственную социальную поддержку;

граждане с инвалидностью.

Как рассчитывают размер денежной помощи в Черниговской области для пенсионеров и других категорий украинцев

Размер базовой социальной выплаты определяется индивидуально для каждой семьи. Его будут вычислять как разницу между совокупной базовой величиной для всех членов семьи и среднемесячным совокупным доходом.

Базовая величина составляет 4500 гривен. Ее применяют по следующим принципам:

100% базовой величины (4 500 грн) начисляется на первого члена семьи, подающего заявление;

100% - на каждого ребенка до 18 лет, а также на человека с инвалидностью I или II группы;

70% — на каждого следующего члена семьи, не относящегося к указанным категориям.

Для лиц, достигших 60-летнего возраста, но не имеющих достаточного страхового стажа для назначения пенсии, размер пособия определяется пропорционально количеству лет страхового стажа:

при стаже менее 10 лет — 53% от базовой величины (2 385 грн);

при стаже от 10 до 20 лет – 62% (2 790 грн);

при стаже от 20 до 30 лет – 70% (3 150 грн);

при стаже 30 и более лет – 88% (3 960 грн).

Как подать заявление

Подать заявление на получение можно двумя удобными способами:

Лично обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда Украины по месту жительства или фактического пребывания.

Онлайн – через портал государственных услуг Дия, где можно заполнить электронную заявку без посещения учреждения.

