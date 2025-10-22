Стартовала новая денежная помощь в Черниговской области для пенсионеров и других категорий украинцев, с октября перечень имеющих право на такие выплаты расширили, пишет Politeka.
Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины.
До внесения изменений право на денежную поддержку имели получатели следующих видов пособий:
- государственная социальная помощь малообеспеченным;
- помощь на детей одиноким матерям;
- помощь на детей, воспитывающихся в многодетных семействах;
- временная государственная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место их проживания неизвестно.
Эти программы действовали в последние годы и охватывали широчайший круг социально незащищенных семей.
Новые категории получателей
Начиная с октября 2025 года правительство дополнило перечень еще двумя категориями граждан, которые также могут претендовать на денежную поддержку:
- лица, не имеющие права на пенсию и получающие государственную социальную поддержку;
- граждане с инвалидностью.
Как рассчитывают размер денежной помощи в Черниговской области для пенсионеров и других категорий украинцев
Размер базовой социальной выплаты определяется индивидуально для каждой семьи. Его будут вычислять как разницу между совокупной базовой величиной для всех членов семьи и среднемесячным совокупным доходом.
Базовая величина составляет 4500 гривен. Ее применяют по следующим принципам:
- 100% базовой величины (4 500 грн) начисляется на первого члена семьи, подающего заявление;
- 100% - на каждого ребенка до 18 лет, а также на человека с инвалидностью I или II группы;
- 70% — на каждого следующего члена семьи, не относящегося к указанным категориям.
Для лиц, достигших 60-летнего возраста, но не имеющих достаточного страхового стажа для назначения пенсии, размер пособия определяется пропорционально количеству лет страхового стажа:
- при стаже менее 10 лет — 53% от базовой величины (2 385 грн);
- при стаже от 10 до 20 лет – 62% (2 790 грн);
- при стаже от 20 до 30 лет – 70% (3 150 грн);
- при стаже 30 и более лет – 88% (3 960 грн).
Как подать заявление
Подать заявление на получение можно двумя удобными способами:
- Лично обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда Украины по месту жительства или фактического пребывания.
- Онлайн – через портал государственных услуг Дия, где можно заполнить электронную заявку без посещения учреждения.
