Нова система оплати проїзду в Рівному почала діяти для школярів та студентів, повідомляє Politeka.

Тепер молодь та учні можуть користуватися спеціальною транспортною карткою для поїздок у тролейбусах та автобусах. Для пільгових категорій її видають безкоштовно, а проїзд здійснюється без оплати. Інші користувачі сплачують 60 гривень за картку, яку можна активувати як учнівську або студентську, отримавши при цьому 50% знижки.

Безоплатне оформлення доступне за адресами: департамент соціальної та ветеранської політики (вул. Соборна, 12), адмінсервіс «Ветеран» у ЦНАП (майдан Просвіти, 2) та ГО «Центр інтеграції» (вул. Словацького, 3-А). Ті, хто не має пільг, спочатку купують звичайну картку у мережі «Сім23» або «Сімі», а потім звертаються до школи для прив’язки до учня. Студенти можуть змінювати тип картки через додаток EasyPay, підтверджуючи статус у «Дії».

У школах уже роздали батькам заяви на передачу персональних даних та номер картки, які потім обробляє класний керівник і вносить інформацію до електронної бази.

Деякі батьки поки не поспішають оформлювати картки. Частина з них побоюється передавати приватній компанії особисті дані, а інші вважають оплату непотрібною, адже квиток у тролейбусі коштує 7 гривень, незалежно від способу оплати. У маршрутках, де валідаторів ще немає, учні продовжують платити готівкою 9 гривень.

Поповнення картки без комісії доступне через термінали EasyPay по місту: необхідно вказати номер телефону, підтвердити код і вибрати кількість поїздок.

Отже, нова система оплати проїзду в Рівному стає доступною школярам і студентам, забезпечуючи зручні безготівкові розрахунки та можливість користуватися пільговими поїздками.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, обмеження руху транспорту в Тернопільській області: жителям зробили термінове оголошення