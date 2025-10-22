Новая система оплаты проезда в Ровно начала работу для школьников и студентов, сообщает Politeka.

Теперь молодежь и учащиеся могут пользоваться специальной транспортной картой для поездок в троллейбусах и автобусах. Для льготных категорий его выдают бесплатно, а проезд осуществляется без оплаты. Другие пользователи платят 60 гривен за карту, которую можно активировать как ученическую или студенческую, получив при этом 50% скидки.

Бесплатное оформление доступно по адресам: департамент социальной и ветеранской политики (ул. Соборная, 12), админсервис «Ветеран» в ЦНАП (площадь Просвещения, 2) и ОО «Центр интеграции» (ул. Словацкого, 3-А). Те, у кого нет льгот, сначала покупают обычную карточку в сети «Сим23» или «Сими», а затем обращаются в школу для привязки к ученику. Студенты могут изменять тип карты через приложение EasyPay, подтверждая статус в "Дії".

В школах уже раздали родителям заявления на передачу персональных данных и номер карты, которые затем обрабатывает классный руководитель и вносит информацию в электронную базу.

Некоторые родители пока не спешат оформлять карты. Часть из них опасается передавать частной компании личные данные, другие считают оплату ненужной, ведь билет в троллейбусе стоит 7 гривен, независимо от способа оплаты. В маршрутках, где валидаторов еще нет, учащиеся продолжают платить наличными 9 гривен.

Пополнение карты без комиссии доступно через терминалы EasyPay по городу: необходимо указать номер телефона, подтвердить код и выбрать количество поездок.

Итак, новая система оплаты проезда в Ровно становится доступна школьникам и студентам, обеспечивая удобные безналичные расчеты и возможность пользоваться льготными поездками.

