Новый график движения транспорта в Харькове вводится на автобусы, а также на троллейбусы

Новый график движения транспорта в Харькове затронет всего несколько маршрутов, однако стоит знать, к каким изменениям следует быть готовыми, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении городского совета.

Введен новый график движения транспорта в Харькове. Теперь последняя отправка с конечной остановки «Автостанция Салтовская» в рабочие дни происходит в 21:33. Об этом сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства Харьковского городского совета, отметив, что изменения связаны с продлением графиков работы городского транспорта для удобства пассажиров.

В городе идет системное расширение времени работы наземного транспорта, что согласуется с изменениями в функционировании Харьковского метрополитена. Как отметили в ведомстве, график движения метро и наземного электротранспорта был пересмотрен, а время работы метрополитена увеличено на пол часа. Теперь станции метро остаются открытыми для пассажиров до 22:00, что в свою очередь потребовало удлинения графиков движения трамваев и троллейбусов.

Так, в рабочие дни продлено время работы следующих рейсов:

трамваи: №3, 6, 8, 12, 16, 16А, 20, 23, 27;

троллейбусы: №1, 2, 3, 6, 12, 13, 24, 34, 35, 45, 46, 56.

В выходные дни продлен проезд следующих рейсов:

трамваи: №3, 6, 8, 16, 16А, 20, 23, 27;

троллейбусы: №1, 2, 3, 24, 34, 45, 46, 56.

Новый график движения транспорта в Харькове вводится также на троллейбусе. По информации департамента, корректировка проезда отдельных маршрутов связана также с повреждением энергетического оборудования и обесточиванием части контактной сети. Поэтому временно изменена схема троллейбуса №6, который будет курсировать в двух частях.

Первая часть маршрута будет проходить от разворота «Улица Университетская» через ул. Кузнечную, переулок Лопатинский, переулок Соляниковский (в обратном направлении – ул. Кузнечная), переулок Подольский, ул. Вернадского, проспект Аэрокосмический и до улицы Одесской.

Вторая часть маршрута охватывает участок от разворотного круга «Железнодорожная станция Основа» через ул. Павла Тычины, улицу Деповскую, улицу Южнопроектную, Аэрокосмический проспект и дальше до улицы Одесской.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПО в Харьковской области: переселенцы могут потерять выплаты, появились новые ограничения.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области: какая категория пожилых людей может рассчитывать на выплаты.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Харьковской области: базовые товары заметно выросли в цене.