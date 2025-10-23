Дефицит продуктов в Николаевской области оказывает влияние на ценники и доступность мяса на внутреннем рынке, сообщает Politeka.

Аналитики Украинского клуба аграрного бизнеса подсчитали, что с начала 2025 года цены на свинину выросли на 34%, а в годовом исчислении прирост достиг 60%.

Нехватка скота зимой привела к уменьшению поголовья до 4,5 миллионов, преимущественно в частных хозяйствах. Это создало дефицит продуктов в Николаевской области и повлекло за собой дальнейшее повышение закупочных цен.

В сентябре цены на живой вес животных беконных пород колебались от 98 до 100 гривен за килограмм, в зависимости от региона. Ситуация стимулировала активизацию импорта.

Только в августе 2025 года Украина получила 4,6 тысяч тонн мяса, что на 48% больше, чем в июле. За 8 месяцев текущего года эта цифра выросла до 14,9 тысячи тонн, что в 7,8 раза превышает показатель аналогичного периода 2024 года.

Это самый высокий уровень поставок с 2022 года и помогает частично покрыть дефицит продуктов на внутреннем рынке в Николаевской области.

До конца года эксперты прогнозируют, что объем импорта может превысить 25 000 тонн, причем большинство поставок ожидается во второй половине года. Падение цен на живец в странах ЕС делает европейские рынки привлекательными для украинских покупателей.

По данным Госстата, к началу сентября 2025 года в Украине насчитывалось 4,8 миллиона голов. Это на 5% меньше, чем в прошлом году, но на 7% больше чем в начале года. Несмотря на увеличение поголовья на 330 тысяч с начала года, предложение на внутреннем рынке остается ограниченным.

