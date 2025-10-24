Початок опалювального сезону 2025 року у Кривому Розі залежить від завершення ремонтних робіт котелень, стабільної температури та успішного проходження випробувань тепломереж.

Початок опалювального сезону 2025 року у Кривому Розі обговорювали на засіданні представники АТ «Криворізька Теплоцентраль» разом із головами ОСББ та ЖБК, повідомляє Politeka.

Під час зустрічі учасники приділили увагу стану готовності котелень, якості теплоносія та проблемам із тиском у будинках. У заході брали участь Юрій Бондаренко, технічний директор Теплоцентралі, Ірина Бузницька, комерційна директорка підприємства, і Олексій Матюшевський, начальник дільниці «Кривбасводоканалу».

За інформацією керівництва, підготовка котелень практично завершена. Виконано 90% робіт із заміни тепломереж, що охоплює понад 68 кілометрів труб у різних районах міста. «Ми вже не ремонтуємо, а усуваємо залишкові зауваження — встановлюємо арматуру, опори та робимо ізоляцію. Також відремонтовано два котли, які пройшли гідравлічні випробування», — зазначив Юрій Бондаренко. Першу котельню готують до запуску, де ремонтують чотири котли; завершити роботи планують до середини грудня. Інші об’єкти підключатимуть поступово, у міру готовності, а один котел уже готовий забезпечити початкову подачу тепла.

Старт опалювального сезону залежить від двох факторів: стабільної температури нижче +8°C та успішного проходження гідравлічних випробувань тепломереж. На засіданні повідомили, що запуск теплопостачання очікується на початку листопада, хоча п’ята котельня може запрацювати трохи раніше. Для зручності мешканців створено телеграм-бот для повідомлень про проблеми, а поштову скриньку перенесли з безпекових причин.

Якість теплоносія значно покращилася порівняно з минулим роком. Раніше мешканці скаржилися на брудну й жорстку воду через пориви та часте підпитування мережі. Цьогоріч виконано ремонтні роботи та проєкт нової системи хімводоочистки; технічні характеристики та розташування узгоджено, а виготовлення обладнання триватиме близько шести місяців.

Під час засідання голови ОСББ піднімали питання низького тиску та перерахунків за електроенергію, яку оплачують, але не отримують фактично. Як зазначила Олена Дарієнко, голова правління ОСББ «Альянс 129», зустріч допомогла визначити подальші дії, хоча деякі відповіді ще очікують. Інші учасники наголосили на важливості стабільного тепла, нормального тиску та адекватних тарифів у домівках.

Отже, початок опалювального сезону 2025 року у Кривому Розі залежить від завершення ремонтних робіт котелень, стабільної температури та успішного проходження випробувань тепломереж, а містяни очікують поліпшення умов у будинках порівняно з минулим опалювальним періодом.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Початок опалювального сезону 2025 в Дніпропетровській області: коли він буде.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на опалення у Дніпрі: оголошено актуальні ціни.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: які умови треба виконати для отримання нової виплати.