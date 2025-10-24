Начало отопительного сезона 2025 года в Кривом Роге зависит от завершения ремонтных работ котельных, стабильной температуры и успешного прохождения испытаний теплосетей.

Начало отопительного сезона 2025 года в Кривом Роге обсуждали на заседании представители АО «Криворожская Теплоцентраль» вместе с председателями ОСМД и ЖСК, сообщает Politeka.

Во время встречи участники уделили внимание готовности котельных, качеству теплоносителя и проблемам с давлением в домах. В мероприятии принимали участие Юрий Бондаренко, технический директор Теплоцентрали, Ирина Бузницкая, коммерческий директор предприятия, и Алексей Матюшевский, начальник участка «Кривбассводоканала».

По информации руководства, подготовка котельных практически завершена. Выполнено 90% работ по замене теплосетей, охватывающих более 68 километров труб в разных районах города. «Мы уже не ремонтируем, а устраняем остаточные замечания – устанавливаем арматуру, опоры и производим изоляцию. Также отремонтированы два котла, которые прошли гидравлические испытания», – отметил Юрий Бондаренко. Первую котельную готовят к запуску, где ремонтируют четыре котла; завершить работы планируется к середине декабря. Остальные объекты будут подключаться постепенно, по мере готовности, а один котел готов обеспечить первоначальную подачу тепла.

Старт отопительного сезона зависит от двух факторов: стабильной температуры ниже +8°C и успешного прохождения гидравлических испытаний теплосетей. На заседании сообщили, что запуск теплоснабжения ожидается в начале ноября, хотя пятая котельная может заработать немного раньше. Для удобства жителей создан телеграмм-бот для сообщений о проблемах, а почтовый ящик перенесли по причинам безопасности.

Качество теплоносителя значительно улучшилось по сравнению с прошлым годом. Ранее жители жаловались на грязную и жесткую воду из-за порывов и частого подпитки сети. В этом году выполнены ремонтные работы и проект новой системы химводоочистки; технические характеристики и расположение согласованы, а изготовление оборудования будет длиться около шести месяцев.

Во время заседания главы ОСМД поднимали вопросы низкого давления и перерасчетов за оплачиваемую электроэнергию, но не получают фактически. Как отметила Елена Дариенко, председатель правления ОСМД «Альянс 129», встреча помогла определить дальнейшие действия, хотя некоторые ответы еще предстоят. Другие участники отметили важность стабильного тепла, нормального давления и адекватных тарифов в домах.

Итак, начало отопительного сезона 2025 в Кривом Роге зависит от завершения ремонтных работ котельных, стабильной температуры и успешного прохождения испытаний теплосетей, а горожане ожидают улучшения условий в домах по сравнению с прошлым отопительным периодом.

