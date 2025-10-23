Українцям розповіли, скільки часу триватиме обмеження руху транспорту в Полтаві.

25 жовтня діятиме обмеження руху транспорту в Полтаві через проведення патріотично-спортивного заходу «Герої серед нас», який організовує Управління молоді та спорту Полтавської обласної військової адміністрації, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Полтавська обласна військова адміністрація.

Подія присвячена вшануванню полеглих захисників, ветеранів і родин загиблих учасників бойових дій, а також воїнів, яким встановлені меморіали на Алеї Пам’яті по вулиці Соборності.

У межах заходу відбудеться забіг, тому з 09:30 до 12:00 буде перекрито рух транспорту на вулиці Соборності — від зупинки Сінна до п’ятої школи, включно з протилежною стороною. Виїзди з дворів уздовж маршруту контролюватимуть представники патрульної поліції Полтавської області, аби забезпечити безпеку та порядок.

Організатори наголошують, що захід має важливе символічне значення, адже покликаний об’єднати мешканців у пам’яті про героїв, які віддали життя за Україну. Вулиця Соборності стане основною локацією забігу, а карта-схема маршруту додається для ознайомлення.

Отже, обмеження руху транспорту в Полтаві 25 жовтня триватиме лише кілька годин — під час проведення події «Герої серед нас».

Крім того, нагадаємо, що у Полтаві на вулиці Алмазній планується повне обмеження руху транспорту з 27 жовтня до 1 грудня 2025 року. Це пов’язано з реконструкцією квартальної каналізаційної мережі, яку виконуватиме КП ПОР «Полтававодоканал».

Також з 20 по 31 жовтня на Крюківському мосту через Дніпро в Полтавській області перекрито одну смугу автопроїзної частини.

