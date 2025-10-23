Украинцам рассказали, сколько времени продлится ограничение движения транспорта в Полтаве.

25 октября будет действовать ограничение движения транспорта в Полтаве из-за проведения патриотически-спортивного мероприятия «Герои среди нас», организуемого Управление молодежи и спорта Полтавской областной военной администрации, сообщает Politeka.

Такую информацию дает Полтавская областная военная администрация.

Событие посвящено чествованию павших защитников, ветеранов и семей погибших участников боевых действий, а также воинов, которым установлены мемориалы на Аллее Памяти по улице Соборности.

В рамках мероприятия состоится забег, поэтому с 09:30 до 12:00 будет перекрыто движение транспорта на улице Соборности - от остановки Синна до пятой школы, включая противоположную сторону. Выезды со дворов вдоль маршрута будут контролировать представители патрульной полиции Полтавской области, чтобы обеспечить безопасность и порядок.

Организаторы отмечают, что мероприятие имеет важное символическое значение, ведь призвано объединить жителей в памяти о героях, отдавших жизнь за Украину. Улица Соборности станет основной локацией забега, а карта-схема маршрута прилагается для ознакомления.

Следовательно, ограничение движения транспорта в Полтаве 25 октября будет длиться несколько часов — во время проведения события «Герои среди нас».

Кроме того, напомним, что в Полтаве по улице Алмазной планируется полное ограничение движения транспорта с 27 октября по 1 декабря 2025 года. Это связано с реконструкцией квартальной канализационной сети, выполняемой КП ПОР «Полтававодоканал».

Также с 20 по 31 октября на Крюковском мосту через Днепр в Полтавской области перекрыта одна полоса автопроезжей части.

