Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киевской области создана для того, чтобы поддержать людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киевской области предоставляется гражданам Украины, отвечающим определенным критериям, сообщает Politeka.

Программа разработана специально для переселенцев из Селидовской, Угледарской и Комарской территориальных общин, вынужденных покинуть свои дома из-за боевых действий.

Попавшие в эту категорию пенсионеры могут получить гуманитарную помощь в Киевской области в виде продуктовых наборов. Они позволяют обеспечить основные потребности в питании.

Раздача этой гуманитарной помощи для пенсионеров в Киевской области в селе Петропавловская Борщаговка. Для участия обязательно нужно заполнить электронную анкету.

Получить поддержку могут только переселенцы, имеющие официальный статус внутриперемещенных лиц в период с 2022 по 2025 год. Такой подход позволяет избежать злоупотреблений.

В рамках инициативы работают центры «СЕЛИДОВЕ.UA», где пожилые люди могут проконсультироваться по вопросам социальной поддержки, оформления документов или получения сопутствующих услуг.

В частности, в Петропавловской Борщаговке центр действует на улице Борщаговская, 30а, в Каменском расположен на Василия Стуса, 15б, а в Нововолынске прием осуществляют на Шевченко, 7.

Дополнительно информацию о раздаче и новых этапах программы публикуют в социальных сетях. В Instagram и Телеграмме периодически появляются актуальные сообщения для ВПЛ, что позволяет быстро узнавать об изменениях и регистрироваться на получение поддержки.

