В ДТЭК объявили о новых локальных графиках отключения света в Одесской области на период с 25 по 29 октября 2025 года.

Энергетики предупреждают о планируемых на период с 25 по 29 октября 2025 года графиках отключения света в Одесской области, пишет Politeka.

На территории Одесской области в субботу, 25 октября, графики отключения света будут применяться специалистами ДТЭК в следующих населенных пунктах:

Фонтанка (ул. Дмитрия Иванова, Августовая, Молодежная, Мазепы, Черноморская, Леси Украинки) – с 9:00 до 18:00;

Болград (Варненская, Инзовская, Болгарских ополченцев, Александра Калова, Победы, Фонтанна, Ямбольская) – с 8:00 до 18:00;

Крыжановка (Марсельская) – с 8:00 до 20:00.

В воскресенье, 26 числа, частичные ограничения электроснабжения будут действовать примерно с 8 до 19 часов для жителей сел Станиславка и Глубочек, сообщает Politeka.

Больше графиков отключения света в Одесской области запланировано на начало следующей недели. В частности, в понедельник, 27 октября, частичные обесточения состоятся с 8:00 до 20:00 в с. Фонтанка; с 8:00 до 19:00 – в Александровке; с 8:00 до 17:00 – Вапнярка, Светлое, Новая Дофиновка.

В течение двух дней, в понедельник и вторник, ограничения будут применяться в городе Килия ориентировочно с 8 до 19 часов для домов по улицам Весенняя, Кошица, Морская, Леси Украинки, Урожайная, Ягодная, а также с 8 до 17 в Южненской общине (Григоровка и Новые Биляри по ул. Черноморская).

Кроме того, 27 и 29 числа, с 8:00 до 19:00 обесточения состоятся в селе Глубочек по ул. Центральная.

