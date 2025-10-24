Протягом кількох днів діятиме графік відключення світла з 27 по 28 жовтня у частині населених пунктів в Чернігівській області , повідомляє Politeka.net.
Про це попередили у прес-службі Остерської громади.
У зв’язку із проведенням робіт та виконанням ремонтних робіт на повітряній лінії електропередачі можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів та складено графік відключення світла з 27 по 28 жовтня в Чернігівській області.
Обмеження введуть вже 27 жовтня 2025 року у місті ОСТЕР. Час обмеження: з 09:00 до 17:00. Можливі перерви в електропостачанні за адресами:
- А.О. Грановського 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 4, 40, 44, 46, 47, 48, 5, 50, 52, 55, 57, 59, 6, 61, 63, 65, 69, 7, 8, 9;
- Бондарівська 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 20А, 21, 23, 25, 27, 29, 2А, 3, 33, 35, 35А, 37А, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 5, 6, 7, 7А, 8, 9;
- Будівельників 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29А, 3, 30, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- Б.Хмельницького 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 76А, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99;
- В.А. Бондаренка 96;
- Воскресенська 10, 12, 14, 17А, 17Б, 18, 20, 21, 22, 23, 23А, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 6, 8;
- Героїв 66-ї бригади 1, 10, 101, 103, 105, 107А, 109, 11, 111, 113, 117, 119, 12, 121, 121А, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29А, 3, 30, 31, 32А, 32Б, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 44А, 45, 45А, 46, 47, 47А, 48А, 49, 49А, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55А, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 61А, 62, 63, 63А, 64, 66, 67, 68, 7, 70, 70А, 71, 72, 72А, 73, 74, 74А, 75, 76, 76А, 77, 78, 79, 8, 80, 82, 83, 83А, 84, 85, 85А, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 91, 91А, 92, 93, 94, 95, 96А, 97, 99;
- Гоголя 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 1А, 2, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- Грушевського 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 1А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 32А, 34, 36, 38, 38А, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 5Б, 5В, 6, 7, 7А, 8, 9, м. Остер Пролетарська 36-а;
- Деснянська 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19А, 2, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А, 24, 25, 25А, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37А, 38, 39, 3А, 4, 40, 40А, 42, 42А, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 48А, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 58А, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 7, 76А, 7А, 8, 9;
- Дніпровської флоталії 1, 2, 2А, 3, 4;
- Довженка 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 1А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 2А, 2Б, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 4, 40, 41, 42, 43, 45, 45А, 5, 6, 7, 8, 9;
- Зайцева 127Б, 127В, 136А, 152, 94;
- Затишна 1, 10, 10А, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 18, 1А, 2, 20, 22, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- Ковальська 2А, 3, 4, 5, 6;
- Коваля 1, 11, 11А, 13, 15, 17, 19, 1А, 2, 21, 23, 25, 27, 3, 31, 33, 35, 37, 4, 5, 6, 7, 9;
- Колесника 1, 10, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 18А, 19, 1А, 2, 20, 24, 26, 28, 3, 5, 7, 9А;
- Коцюбинського М. 1, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 4, 5, 6, 7, 9;
- Левка Лук'яненка 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 43А, 47, 8;
- Миру 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 4, 6, 7, 7/1;
- Набережна 6, 8А;
- Незалежності 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- Низова 1, 10, 11, 11А, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 28А, 3, 3А, 5, 6, 7, 7А, 7Б, 7В, 8, 8А, 9;
- Оболонська 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 18А, 19, 1А, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 3А, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9;
- Овчарова 1, 10, 12, 14, 16, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 6, 8;
- Олега Дегтярьова 1, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18А, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- Партизанська 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 19А, 2, 21, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9;
- Петра Сагайдачного 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- Рибальська 1, 11, 2, 3, 3А, 5, 7, 9;
- Родини Птухи 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29А, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 5, 6, 7, 8, 9;
- Соборна 10, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 8, 8А;
- Соломії Крушельницької 100, 104, 106, 108, 108А, 110, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 94А, 96, 98А;
- Співака 1, 10, 11, 11А, 13, 14, 15, 15А, 16, 18, 18А, 2, 20, 22, 24, 26А, 28, 2А, 30, 4, 5, 7, 8, 9;
- Тарашкевича 1, 10, 11, 12, 12А, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 4, 6, 7, 8, 9;
- Татарівська 54, 56, 58, 58А, 60, 62, 64, 64А, 68, 68А, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74Б;
- Тиха 1, 10, 12, 14, 2, 2А, 2Б, 2В, 3, 4, 5, 6, 8;
- Хутірська 1, 10А, 11, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18А, 19, 1А, 1Б, 1Б/1, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 40А, 42, 44, 44А, 44Б, 46, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 9А;
- Шевченка 1, 10, 11, 12, 12А, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- Ярослава Мудрого 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 120А, 123, 123А, 124, 125, 126, 127А, 128, 128А, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 149А, 150, 150А, 151, 152, 153, 153А, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 167А, 168, 169, 170, 171, 171А, 172, 174, 175, 177, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 196А, 198, 200, 202, 55, 57, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 82, 83, 85, 85/3, 86, 87, 89, 91, 91А, 93, 95, 97, 98, 99;
- провулок Родини Птухи 10, 2, 4, 6, 8.
Можливі перерви в електропостачанні також 28 числа у населеному пункті КРЕХАЇВ з 09:00 до 17:00 за адресами:
- Березнева 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 26, 28, 28А, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 6, 8;
- Гайова 31, 32, 33, 35, 38;
- Європейська 77, 86А, 96, 96А;
- Київська 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9;
- Лисинівська 1, 2;
- Лісова 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 26, 27, 2А, 3, 35, 4, 5, 6, 7, 8;
- Партизанська 35, 39, 43;
- Садова 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 27, 3, 31, 33, 35, 4, 5, 6, 7, 8;
- Свято-Троїцька 11, 13, 13А, 15, 16, 16А, 18, 2, 20, 22, 22А, 3Б, 7, 8;
- провулок Лісовий 1, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 9.
Жителям населених пункітв, зазначених вище, рекомендують заздалегідь підготуватися до графіка відключення світла з 27 по 28 жовтня в Чернігівській області.
