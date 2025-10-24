Рекомендуется предварительно подготовиться к графику отключения света с 27 по 28 октября в Черниговской области.

В течение нескольких дней будет действовать график отключения света с 27 по 28 октября по части населенных пунктов в Черниговской области, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе Остерской общины.

В связи с проведением работ и выполнением ремонтных работ на воздушной линии электропередачи возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей и составлен график отключения света с 27 по 28 октября в Черниговской области.

Ограничения будут введены уже 27 октября 2025 года в городе ОСТЕР. Время ограничения: с 09:00 до 17:00. Возможны перерывы в электроснабжении по адресам:

А.О. Грановського 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 4, 40, 44, 46, 47, 48, 5, 50, 52, 55, 57, 59, 6, 61, 63, 65, 69, 7, 8, 9;

Бондаривська 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 20А, 21, 23, 25, 27, 29, 2А, 3, 33, 35, 35А, 37А, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 5, 6, 7, 7А, 8, 9;

Будивельныкив 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29А, 3, 30, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Б.Хмельныцького 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 76А, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99;

В.А. Бондаренка 96;

Воскресенська 10, 12, 14, 17А, 17Б, 18, 20, 21, 22, 23, 23А, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 6, 8;

Героив 66-ї брыгады 1, 10, 101, 103, 105, 107А, 109, 11, 111, 113, 117, 119, 12, 121, 121А, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29А, 3, 30, 31, 32А, 32Б, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 44А, 45, 45А, 46, 47, 47А, 48А, 49, 49А, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55А, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 61А, 62, 63, 63А, 64, 66, 67, 68, 7, 70, 70А, 71, 72, 72А, 73, 74, 74А, 75, 76, 76А, 77, 78, 79, 8, 80, 82, 83, 83А, 84, 85, 85А, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 91, 91А, 92, 93, 94, 95, 96А, 97, 99;

Гоголя 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 1А, 2, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Грушевського 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 1А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 32А, 34, 36, 38, 38А, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 5Б, 5В, 6, 7, 7А, 8, 9, м. Остер Пролетарська 36-а;

Деснянська 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19А, 2, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А, 24, 25, 25А, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37А, 38, 39, 3А, 4, 40, 40А, 42, 42А, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 48А, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 58А, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 7, 76А, 7А, 8, 9;

Днипровськои флоталии 1, 2, 2А, 3, 4;

Довженка 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 1А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 2А, 2Б, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 4, 40, 41, 42, 43, 45, 45А, 5, 6, 7, 8, 9;

Зайцева 127Б, 127В, 136А, 152, 94;

Затышна 1, 10, 10А, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 18, 1А, 2, 20, 22, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Ковальська 2А, 3, 4, 5, 6;

Коваля 1, 11, 11А, 13, 15, 17, 19, 1А, 2, 21, 23, 25, 27, 3, 31, 33, 35, 37, 4, 5, 6, 7, 9;

Колесныка 1, 10, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 18А, 19, 1А, 2, 20, 24, 26, 28, 3, 5, 7, 9А;

Коцюбинського М. 1, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 4, 5, 6, 7, 9;

Левка Лук'яненка 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 43А, 47, 8;

Мыру 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 4, 6, 7, 7/1;

Набережна 6, 8А;

Незалежности 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Нызова 1, 10, 11, 11А, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 28А, 3, 3А, 5, 6, 7, 7А, 7Б, 7В, 8, 8А, 9;

Оболонская 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 18А, 19, 1А, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 3А, 4, 4А, 5;

Овчарова 1, 10, 12, 14, 16, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 6, 8;

Олега Дегтярьова 1, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18А, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Партизанская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 19А, 2, 21, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 4, 5, 5А, 8;

Петра Сагайдачного 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Рыболовная 1, 11, 2, 3, 3А, 5, 7, 9;

Семьи Птухи 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 3 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 5, 6, 7, 8, 9;

Соборная 10, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 8, 8А;

Соломии Крушельницькои 100, 104, 106, 108, 108А, 110, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 94А, 96, 98А;

Спивака 1, 10, 11, 11А, 13, 14, 15, 15А, 16, 18, 18А, 2, 20, 22, 24, 26А, 28, 2А, 30, 4, 5, 7, 8, 9;

Тарашкевыча 1, 10, 11, 12, 12А, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 4, 6, 7, 8, 9;

Татаривська 54, 56, 58, 58А, 60, 62, 64, 64А, 68, 68А, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74Б;

Тиха 1, 10, 12, 14, 2, 2А, 2Б, 2В, 3, 4, 5, 6, 8;

Хутирська 1, 10А, 11, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18А, 19, 1А, 1Б, 1Б/1, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 40А, 42, 44, 44А, 44Б, 46, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 9А;

Шевченка 1, 10, 11, 12, 12А, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Ярослава Мудрого 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 120А, 123, 123А, 124, 125, 126, 127А, 128, 128А, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 149А, 150, 150А, 151, 152, 153, 153А, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 167А, 168, 169, 170, 171, 171А, 172, 174, 175, 177, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 196А, 198, 200, 202, 55, 57, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 82, 83, 85, 85/3, 86, 87, 89, 91, 91А, 93, 95, 97, 98, 99;

провулок Родыны Птухы 10, 2, 4, 6, 8.

Возможны перерывы в электроснабжении также 28 числа в населенном пункте КРЕХАИВ с 09:00 до 17:00 по адресам:

Березнева 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 26, 28, 28А, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 6, 8;

Гайова 31, 32, 33, 35, 38;

Европейська 77, 86А, 96, 96А;

Кыивська 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9;

Лысынивська 1, 2;

Лисова 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 26, 27, 2А, 3, 35, 4, 5, 6, 7, 8;

Партызанська 35, 39, 43;

Садова 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 27, 3, 31, 33, 35, 4, 5, 6, 7, 8;

Свято-Троицька 11, 13, 13А, 15, 16, 16А, 18, 2, 20, 22, 22А, 3Б, 7, 8;

провулок Лисовый 1, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 9.

Жителям населённых пунктов, указанных выше, рекомендуют заранее подготовиться к графику отключения света с 27 по 28 октября в Черниговской области.

