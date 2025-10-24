Начало отопительного сезона 2025 в Черкассах будет определяться погодными условиями и готовностью теплового хозяйства.

Начало отопительного сезона 2025 года в Черкассах является одной из ключевых задач для местных властей, поскольку от состояния тепловых сетей зависит непрерывная подача отопления и горячей воды, сообщает Politeka.

Городской голова Анатолий Бондаренко сообщил , что коммунальное предприятие «Черкассытеплокоммунэнерго» завершило подготовку систем к запуску. В первую очередь тепло будет направлено в социальные учреждения, среди которых детсады, школы и больницы. Подача энергоносителя будет производиться по необходимости этих заведений, а сам теплоноситель уже готов к транспортировке в сети.

По данным директора предприятия Павла Карася, подключение многоквартирных домов пока невозможно, поскольку для этого должна быть стабильная среднесуточная температура ниже +8 °C в течение трех дней. На четвертый день исполнительный комитет получает право официально объявить старт сезона.

Дополнительно учитывается прогноз погоды во избежание преждевременного запуска системы в периоды кратковременного потепления. Для полного наполнения трубопроводов теплоносителем и удаления воздуха требуется не менее трех суток.

Городской совет опроверг слухи о начале отопительного сезона 1 ноября. В Министерстве энергетики объяснили, что эта дата относится только к срокам действия специальных обязанностей для газовых поставщиков, а не фактической подачи тепла. Ориентировочная дата определяется исключительно местными органами самоуправления с учетом температурных показателей согласно постановлению Кабмина № 830 от 21 августа 2019 года.

Подача тепла в первую очередь происходит в социальные объекты, что обеспечивает комфорт для обучения, лечения и пребывания детей. Затем начинают подключать жилые дома, что позволяет гарантировать стабильность работы отопительной системы и горячего водоснабжения в городе.

Итак, начало отопительного сезона 2025 года в Черкассах будет определяться погодными условиями и готовностью теплового хозяйства, а жителей призывают заранее подготовить свои дома к зиме.

