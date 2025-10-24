Новий графік поїздів у Дніпропетровській області надає актуальну інформацію про маршрути та дозволяє пасажирам своєчасно орієнтуватися у русі.

Новий графік поїздів у Дніпропетровській області діє через вплив бойових дій, що призвів до тимчасових змін у маршрутах приміських поїздів Придніпровської залізниці, передає Politeka.net.

Про це повідомили на офіційній сторінці підприємства у Фейсбуці.

Зокрема, поїзд №7010 курсуватиме за маршрутом Камʼянське-Пас. – Павлоград-1 замість попереднього Кам’янське-Пас. – Слов’янськ. Поїзди №7008/7007 рухатимуться за схемою Павлоград-1 – Камʼянське-Пас. замість Краматорськ – Камʼянське-Пас. Номер 6537 тепер прямує Павлоград-1 – Синельникове-1 замість Лозова – Синельникове-1. Поїзд №6536 здійснюватиме рейс Запоріжжя-2 – Павлоград-1 замість Запоріжжя-2 – Лозова.

Відзначається, що зміни діють на час впливу бойових дій у регіоні. Ситуація може змінюватися оперативно, і підприємство пообіцяло максимально швидко інформувати пасажирів у разі нових коригувань. Пасажирам радять уважно стежити за повідомленнями, аби планувати поїздки відповідно до актуальної схеми руху.

Тимчасові маршрути дозволяють забезпечити сполучення між ключовими станціями регіону, попри обмеження, і підтримують регулярне перевезення пасажирів у межах зміненого графіка. Всі рейси продовжують виконуватися, проте за скороченими маршрутами, що враховують поточну безпекову ситуацію.

Отже, новий графік поїздів у Дніпропетровській області надає актуальну інформацію про маршрути та дозволяє пасажирам своєчасно орієнтуватися у русі. Слідкування за оновленнями забезпечить планування поїздок та уникнення непорозумінь на станціях.

