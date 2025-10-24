Новый график поездов в Днепропетровской области дает актуальную информацию о маршрутах и ​​позволяет пассажирам своевременно ориентироваться в движении.

Новый график поездов в Днепропетровской области действует из-за влияния боевых действий, что привело к временным изменениям в маршрутах пригородных поездов Приднепровской железной дороги, передает Politeka.net.

Об этом сообщили на официальной странице предприятия в Фейсбуке.

В частности, поезд №7010 будет курсировать по маршруту Каменское-Пасс. – Павлоград-1 вместо предыдущего Каменское-Пасс. – Славянск. Поезда №7008/7007 будут двигаться по схеме Павлоград-1 – Каменское-Пасс. вместо Краматорск – Каменское-Пасс. Номер 6537 теперь следует Павлоград-1 – Синельниково-1 вместо Лозова – Синельниково-1. Поезд №6536 будет совершать рейс Запорожье-2 – Павлоград-1 вместо Запорожья-2 – Лозовая.

Отмечается, что изменения действуют во время влияния боевых действий в регионе. Ситуация может меняться оперативно и предприятие пообещало максимально быстро информировать пассажиров в случае новых корректировок. Пассажирам советуют внимательно следить за сообщениями, чтобы планировать поездки в соответствии с актуальной схемой движения.

Временные маршруты позволяют обеспечить сообщение между ключевыми станциями региона, несмотря на ограничения, и поддерживают регулярную перевозку пассажиров в пределах измененного графика. Все рейсы продолжают выполняться, однако по сокращенным маршрутам, учитывающим текущую ситуацию безопасности.

Итак, новый график поездов в Днепропетровской области дает актуальную информацию о маршрутах и ​​позволяет пассажирам своевременно ориентироваться в движении. Отслеживание обновлений обеспечит планирование поездок и избегание недоразумений на станциях.

