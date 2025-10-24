Дефіцит продуктів у Львівській області можливий на товар, що часто купують українці, проте проблеми виникнуть ближче до зими, повідомляє Politeka.net.

Український ринок картоплі наразі залишається стабільним, а середня вартість цього продукту утримується на рівні близько 15 гривень за кілограм. Така ситуація спостерігається протягом останніх тижнів, і, за оцінками фахівців, суттєвих коливань цін у найближчій перспективі не очікується.

Як зазначає виконавча директорка Асоціації виробників картоплі Ольга Самойличенко, поточний баланс між пропозицією та попитом зберігатиметься щонайменше до настання перших серйозних холодів. Саме тоді дрібні фермерські господарства та приватні виробники, які не мають відповідних умов для тривалого зберігання врожаю, почнуть поступово скорочувати обсяги пропозиції на ринку.

За словами експертки, з приходом морозів частина запасів картоплі може бути втрачена через переохолодження, що традиційно призводить до зменшення доступної кількості якісної продукції. Це, у свою чергу, стане одним із факторів поступового зростання цін на внутрішньому ринку.

У зимовий період, за прогнозами аналітиків, може виникнути тимчасовий дефіцит цього продукту у Львівській області, спричинений одночасно двома чинниками — зменшенням обсягів пропозиції та втратами частини врожаю через несприятливі умови зберігання.

Водночас певну стабільність ситуації поки підтримує імпортна картопля з Польщі, середня ціна якої становить приблизно 6 гривень за кілограм. Саме завдяки постачанням із-за кордону вдається стримувати внутрішнє зростання вартості української продукції. Однак експерти прогнозують, що вже взимку ціни на імпортну та вітчизняну картоплю можуть зрівнятися.

Фахівці ринку наголошують, що великі агровиробники вже зараз формують запаси картоплі у спеціалізованих сховищах, аби мінімізувати ризики різких коливань вартості у разі похолодання. Очікуване підвищення цін, за прогнозами експертів, може становити до 10–15%, імовірно лише за умови різкого зниження температури та ускладнення процесів зберігання.

Попри можливі тимчасовий дефіцит продуктів у Львівській області, ситуація на ринку, за словами аналітиків, має стабілізуватися вже навесні. Очікується, що надходження імпортної продукції та поява нового врожаю ранніх сортів картоплі дозволять врівноважити пропозицію і повернути ціни до звичного рівня.

Джерело: Комерсант Український.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Початок опалювального сезону 2025 року у Львові: коли чекати на тепло.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання проїзду у Львівській області: які розцінки тепер.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Львівській області: який товар може різко зникнути з прилавків.