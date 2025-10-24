Дефицит продуктов во Львовской области возможен на часто покупаемый украинцами товар, однако проблемы возникнут ближе к зиме, сообщает Politeka.net.

Украинский рынок картофеля остается стабильным, а средняя стоимость этого продукта удерживается на уровне около 15 гривен за килограмм. Такая ситуация наблюдается в последние недели, и, по оценкам специалистов, существенных колебаний цен в ближайшей перспективе не ожидается.

Как отмечает исполнительный директор Ассоциации производителей картофеля Ольга Самойличенко, текущий баланс между предложением и спросом будет сохраняться по меньшей мере до наступления первых серьезных холодов. Тогда мелкие фермерские хозяйства и частные производители, не имеющие соответствующих условий для длительного хранения урожая, начнут постепенно сокращать объемы предложения на рынке.

По словам эксперта, с приходом морозов часть запасов картофеля может быть потеряна из-за переохлаждения, что традиционно приводит к уменьшению доступного количества качественной продукции. Это, в свою очередь, станет одним из факторов постепенного роста стоимости на внутреннем рынке.

В зимний период, по прогнозам аналитиков, может возникнуть временный дефицит этого продукта во Львовской области, вызванный одновременно двумя факторами — уменьшением объемов предложения и потерями части урожая из-за неблагоприятных условий хранения.

В то же время, определенную стабильность ситуации пока поддерживает импортный овоч из Польши, средняя цена которого составляет примерно 6 гривен за килограмм. Именно благодаря поставкам из-за границы удается сдерживать внутренний рост стоимости украинской продукции. Однако эксперты прогнозируют, что уже зимой стоимость на импортный и отечественный овоч могут сравниться.

Специалисты рынка отмечают, что крупные агропроизводители уже сейчас формируют запасы картофеля в специализированных хранилищах, чтобы свести к минимуму риски резких колебаний стоимости в случае похолодания. Ожидаемое повышение цен, по прогнозам экспертов, может составить до 10–15%, вероятно лишь при резком снижении температуры и усложнении процессов хранения.

Несмотря на возможный временный дефицит продуктов во Львовской области, ситуация на рынке, по словам аналитиков, должна стабилизироваться уже весной. Ожидается, что поступление импортной продукции и появление нового урожая ранних сортов картофеля позволят уравновесить предложение и вернуть цены на привычный уровень.

Источник: Коммерсант Украинский.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Начало отопительного сезона 2025 года во Львове: когда ждать тепло.

Также Politeka сообщала, Подорожание проезда во Львовской области: какие расценки теперь.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов во Львовской области: какой товар может резко исчезнуть с прилавков.