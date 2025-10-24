Новий графік руху транспорту в Чернівцях забезпечує безпечне пересування пасажирів та дозволяє оптимізувати маршрути під час ремонтних робіт.

З 23 жовтня у Чернівцях діє новий графік руху транспорту в Чернівцях через ремонтні роботи на площі Соборній, повідомляє Politeka.

Обмеження почали діяти з 18:00 та торкнулися кількох маршрутів громадського транспорту. Автобуси №9 та тролейбуси №6 курсуватимуть лише до вулиці Степана Бандери. Пасажири цих маршрутів не зможуть проїхати далі у звичному режимі, повідомляють у міській раді.

Автобуси №6, які прямують до вулиці Садової, їздитимуть навколо площі Соборної. Цей маршрут збережеться, але з незначними змінами у схемі руху. Тимчасова схема діятиме до завершення ремонтних робіт, після чого рух транспорту буде відновлено у звичному режимі.

Під час змін пасажирам рекомендують заздалегідь планувати поїздки та враховувати обмеження на пересування. Автобуси та тролейбуси курсуватимуть у межах обмеженої ділянки, що дозволить забезпечити безпечний проїзд та уникнути непотрібних затримок на маршрутах. Також підкреслюється, що обмеження стосуються лише конкретної ділянки площі Соборної, і інші маршрути залишаються без змін.

Ремонтні роботи на площі Соборній є тимчасовими, і зміни у русі транспорту діятимуть лише на час їх проведення. Про завершення робіт міська рада повідомить додатково, щоб мешканці могли повернутися до звичного користування громадським транспортом.

Отже, новий графік руху транспорту в Чернівцях забезпечує безпечне пересування пасажирів та дозволяє оптимізувати маршрути під час ремонтних робіт. Пасажири можуть скористатися інформацією для планування поїздок і уникнення незручностей, пов’язаних із тимчасовими обмеженнями.

