С 23 октября в Черновцах действует новый график движения транспорта в Черновцах из-за ремонтных работ на площади Соборной, сообщает Politeka.
Ограничения начали действовать с 18:00 и затронули несколько маршрутов общественного транспорта. Автобусы №9 и троллейбусы №6 будут курсировать только по улице Степана Бандеры. Пассажиры этих маршрутов не смогут проехать дальше в обычном режиме, сообщают в городском совете.
Автобусы №6, следующие до улицы Садовой, будут ездить вокруг площади Соборной. Этот маршрут сохранится, но с незначительными изменениями в схеме движения. Временная схема будет действовать до завершения ремонтных работ, после чего движение транспорта будет возобновлено в обычном режиме.
При переменах пассажирам рекомендуют заранее планировать поездки и учитывать ограничения на передвижение. Автобусы и троллейбусы будут курсировать в пределах ограниченного участка, что позволит обеспечить безопасный проезд и избежать ненужных задержек на маршрутах. Также подчеркивается, что ограничения касаются только конкретного участка Соборной площади, и другие маршруты остаются без изменений.
Ремонтные работы на площади Соборной временные, и изменения в движении транспорта будут действовать только на время их проведения. О завершении работ городской совет сообщил дополнительно, чтобы жители могли вернуться к привычному пользованию общественным транспортом.
Новый график движения транспорта в Черновцах обеспечивает безопасное передвижение пассажиров и позволяет оптимизировать маршруты во время ремонтных работ. Пассажиры могут воспользоваться информацией для планирования поездок и избегания неудобств, связанных с временными ограничениями.
