Усе через можливе скасування автобусного маршруту №10А.

Цей рейс сполучає вулиці Козятинську та Гайову мікрорайону «Калічанка» з центром міста й є єдиним громадським транспортом, який курсує цими напрямками. Перевізниця Павліна Храпчинська подала заяву на відмову від обслуговування через незадовільний стан дороги, якою водії відмовляються рухатися.

На маршруті №10А зараз працює лише один автобус, що перевозить пільгових пасажирів. Місцеві мешканці наголошують, що цей рейс важливий, адже дозволяє добиратися до лікарень, магазинів і шкіл. Пенсіонери, серед яких Валентина Хітик, підкреслюють, що безкоштовний проїзд для літніх людей є необхідним, тому важливо ремонтувати не лише центральні дороги, а й віддалені.

Інша пасажирка, Сільвія Сивицька, розповідає, що має труднощі з пересуванням і без цього маршруту не зможе потрапляти навіть до найближчих крамниць.

Храпчинська зазначає, що неодноразово зверталася до МіськШЕПу з проханням підсипати шлях, проте довгий час відповіді не було. Крім того, через нерівності покриття виникають перебої з валідатором і безготівковою оплатою, що призводить до збитків. Водночас директор МіськШЕПу Віталій Деснега повідомив, що роботи на Гайовій розпочали 20 жовтня у порядку черги після покращення погодних умов.

За словами перевізниці, головного водія мобілізували, а інші відмовляються їхати через поганий стан дороги. Попри часткове підсипання ділянки, вона ще не вирішила, чи продовжить роботу. Міська влада планує запропонувати маршрут іншим перевізникам. Отже, новий графік руху транспорту у Чернівцях може бути введено, якщо ситуацію з маршрутом №10А не вдасться стабілізувати найближчим часом.

Джерело: Суспільне

