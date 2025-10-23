Робота для пенсіонерів у Полтавській області стає все більш затребуваною серед тих, хто прагне залишатися активним.

Робота для пенсіонерів у Полтавській області пропонує широкий вибір напрямів, де кожен може знайти справу до душі, повідомляє Politeka.

На сайті work.ua з’явилося кілька цікавих вакансій, які не потребують особливого досвіду, проте гарантують стабільну оплату, офіційне працевлаштування та зручний графік.

Однією з пропозицій є посада робітника на лінії виробництва в компанії ТОВ «Люпен Груп». Підприємство шукає фізично здорових людей без судимостей, охочих працювати на забійному цеху.

Досвід не є обов’язковим, адже всіх навчають на місці. Зарплата становить 18 000 грн. Працівники отримують офіційне працевлаштування, спецодяг і гарантію своєчасної виплати грошей. Графік: по 8 годин 5 днів на тиждень, вихідні припадають на суботу та неділю.

Ще одна робота, яка може зацікавити пенсіонерів в Полтавській області, це позиція охоронця у готельно-ресторанній мережі «Everest». Графік: вахтовий метод.

Зарплата коливається від 12 000 до 15 000 грн залежно від кількості змін. Основні вимоги: охайний вигляд і відсутність шкідливих звичок.

Для тих, хто має досвід керування транспортом або просто любить водити, підійде робота для пенсіонерів у Полтавській області водієм на маніпуляторі. Оплата залежить від обсягу виконаних завдань і становить від 10 000 до 30 000 грн.

Основна вимога: наявність водійського посвідчення категорії С Е. Вітається уважність, відповідальність. В обов’язки входить перевезення вантажів, дотримання правил дорожнього руху та безпеки.

Варіантів доволі багато, тож кожному знайдеться справа до душі.

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право