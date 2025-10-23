Работа для пенсионеров в Полтавской области становится все более востребованной среди тех, кто хочет оставаться активным.

Работа для пенсионеров в Полтавской области предлагает широкий выбор направлений, где каждый может найти дело по душе, сообщает Politeka.

На сайте work.ua появилось несколько интересных вакансий, не требующих особого опыта, однако гарантирующих стабильную оплату, официальное трудоустройство и удобный график.

Одним из предложений является должность рабочего на линии производства компании ООО «Люпен Групп». Предприятие ищет физически здоровых людей без судимостей, желающих работать на убойном цехе.

Опыт не обязателен, ведь всех учат на месте. Зарплата составляет 18000 грн. Работники получают официальное трудоустройство, спецодежду и гарантию своевременной выплаты денег. График: по 8 часов 5 дней в неделю, выходные приходятся на субботу и воскресенье.

Еще одна работа, которая может заинтересовать пенсионеров в Полтавской области, это позиция охранника в гостинично-ресторанной сети Everest. График: вахтенный метод.

Зарплата колеблется от 12000 до 15000 грн в зависимости от количества изменений. Основные требования: аккуратный вид и отсутствие вредных привычек.

Для тех, кто имеет опыт вождения или просто любит водить, подойдет работа для пенсионеров в Полтавской области водителем на манипуляторе. Оплата зависит от объема выполненных задач и составляет от 10000 до 30000 грн.

Основное требование: наличие водительского удостоверения категории С. Приветствуется внимательность, ответственность. В обязанности входит перевозка грузов, соблюдение правил дорожного движения и безопасности.

Вариантов достаточно много, так что каждому найдется дело по душе.

