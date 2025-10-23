Початок опалювального сезону 2025 року у Кривому Розі залежить від завершення ремонтів котелень, стабільної температури та проходження випробувань тепломереж.

Початок опалювального сезону 2025 року у Кривому Розі обговорили на засіданні представники АТ «Криворізька Теплоцентраль» разом із головами ОСББ та ЖБК, повідомляє Politeka.

Під час зустрічі йшлося про стан готовності котелень, якість води та проблеми з тиском у будинках. У заході брали участь Юрій Бондаренко, технічний директор Теплоцентралі, Ірина Бузницька, комерційна директорка підприємства, та Олексій Матюшевський, начальник дільниці «Кривбасводоканалу».

За словами керівництва теплоцентралі, підготовка котелень майже завершена. На сьогодні виконано 90% робіт із заміни тепломереж, що складає понад 68 кілометрів труб у різних районах міста. «Ми вже не ремонтуємо, а завершимо усунення зауважень — монтуємо арматуру, опори та робимо ізоляцію. Також відремонтовано два котли, які пройшли гідравлічні випробування», — зазначив Юрій Бондаренко. Першу котельню готують до запуску, де ремонтують чотири котли, роботи планують завершити до середини грудня. Інші об’єкти підключатимуть поступово, у міру готовності. Один котел вже може забезпечити старт подачі тепла.

Старт опалювального сезону залежить від двох умов: стабільної температури нижче +8°C та успішного проходження гідравлічних випробувань тепломереж. На засіданні повідомили, що початок теплопостачання очікується на початку листопада, хоча п’ята котельня може запрацювати трохи раніше. Для зручності мешканців запрацював телеграм-бот для повідомлень про проблеми з опаленням, а поштову скриньку перенесли з безпекових причин.

Якість теплоносія значно покращилася порівняно з минулим роком. Торік мешканці скаржилися на брудну та жорстку воду через пориви та часте підпитування мережі. Цього року ремонтні роботи та проєкт нової системи хімводоочистки уже виконані, технічні характеристики та розташування узгоджено, обладнання виготовлятимуть близько шести місяців.

Під час засідання голови ОСББ порушували питання низького тиску в мережах та перерахунків за електроенергію, яку мешканці оплачують, але фактично не отримують. Як зазначила Олена Дарієнко, голова правління ОСББ «Альянс 129», засідання допомогло визначити подальші кроки, але деякі відповіді ще очікуються. Інші представники ОСББ наголосили на важливості стабільного тепла, нормального тиску та адекватних тарифів у домівках.

Отже, початок опалювального сезону 2025 року у Кривому Розі залежить від завершення ремонтів котелень, стабільної температури та проходження випробувань тепломереж, а містяни сподіваються на поліпшення умов у своїх будинках порівняно з минулим роком.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Початок опалювального сезону 2025 в Дніпропетровській області: коли він буде.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на опалення у Дніпрі: оголошено актуальні ціни.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: які умови треба виконати для отримання нової виплати.