Начало отопительного сезона 2025 года в Кривом Роге обсудили на заседании представители АО «Криворожская Теплоцентраль» вместе с председателями ОСМД и ЖСК, сообщает Politeka.

Во время встречи речь шла о готовности котельных, качестве воды и проблемах с давлением в домах. В мероприятии принимали участие Юрий Бондаренко, технический директор Теплоцентрали, Ирина Бузницкая, коммерческий директор предприятия, и Алексей Матюшевский, начальник участка «Кривбассводоканала».

По словам руководства теплоцентрали, подготовка котельных почти завершена. На сегодняшний день выполнено 90% работ по замене теплосетей, которая составляет более 68 километров труб в разных районах города. «Мы уже не ремонтируем, а завершим устранение замечаний – монтируем арматуру, опоры и производим изоляцию. Также отремонтированы два котла, которые прошли гидравлические испытания», – отметил Юрий Бондаренко. Первую котельную готовят к запуску, где ремонтируют четыре котла, работы планируется завершить к середине декабря. Остальные объекты будут подключаться постепенно, по мере готовности. Один котел уже может обеспечить старт подачи тепла.

Старт отопительного сезона зависит от двух условий: стабильной температуры ниже +8°C и успешного прохождения гидравлических испытаний теплосетей. На заседании сообщили, что начало теплоснабжения ожидается в начале ноября, хотя пятая котельная может заработать немного раньше. Для удобства жильцов заработал телеграмм-бот для сообщений о проблемах с отоплением, а почтовый ящик перенесли по причинам безопасности.

Качество теплоносителя значительно улучшилось по сравнению с прошлым годом. В прошлом году жители жаловались на грязную и жесткую воду из-за порывов и частого подпитки сети. В этом году ремонтные работы и проект новой системы химводоочистки уже выполнены, технические характеристики и расположение согласованы, оборудование будет производиться около шести месяцев.

Во время заседания главы ОСМД поднимались вопросы низкого давления в сетях и перерасчетов за электроэнергию, которую жители оплачивают, но фактически не получают. Как отметила Елена Дариенко, председатель правления ОСМД «Альянс 129», заседание помогло определить дальнейшие шаги, но некоторые ответы еще предстоят. Другие представители ОСМД отметили важность стабильного тепла, нормального давления и адекватных тарифов в домах.

Итак, начало отопительного сезона 2025 года в Кривом Роге зависит от завершения ремонтов котельных, стабильной температуры и прохождения испытаний теплосетей, а горожане надеются на улучшение условий в своих домах по сравнению с прошлым годом.

