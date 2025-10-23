Новый график движения транспорта в Черновцах может быть введен, если ситуацию не удастся стабилизировать в ближайшее время.

С 1 ноября в Черновцах может быть введен новый график движения транспорта, сообщает Politeka.

Все из-за возможной отмены автобусного маршрута №10А.

Этот рейс соединяет улицы Казатинскую и Гаевую микрорайона «Каличанка» с центром города и является единственным общественным транспортом, курсирующим по этим направлениям. Перевозчица Павлина Храпчинская подала заявление на отказ от обслуживания из-за неудовлетворительного состояния дороги, по которой водители отказываются двигаться.

На маршруте №10А сейчас работает только один автобус, перевозящий льготных пассажиров. Местные жители отмечают, что этот рейс важен, ведь позволяет добираться в больницы, магазины и школы. Пенсионеры, среди которых Валентина Хитик, подчеркивают, что бесплатный проезд для пожилых людей необходим, поэтому важно ремонтировать не только центральные дороги, но и удаленные.

Другая пассажирка, Сильвия Сивицкая, рассказывает, что испытывает трудности с передвижением и без этого маршрута не сможет попадать даже в ближайшие магазины.

Храпчинская отмечает, что неоднократно обращалась в ГорШЭП с просьбой подсыпать путь, однако долгое время ответа не последовало. Кроме того, из-за неровностей покрытия возникают перебои с валидатором и безналичной оплатой, что приводит к убыткам. В то же время директор ГорШЭПа Виталий Деснега сообщил, что работы на Гаевой начали 20 октября в порядке очереди после улучшения погодных условий.

По словам перевозчицы, главного водителя мобилизовали, а другие отказываются ехать из-за плохого состояния дороги. Несмотря на частичную подсыпку участка, она еще не решила, продолжит ли работу. Городские власти планируют предложить маршрут другим перевозчикам. Следовательно, новый график движения транспорта в Черновцах может быть введен, если ситуацию по маршруту №10А не удастся стабилизировать в ближайшее время.

