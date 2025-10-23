В Львівській області запровадять обмеження руху транспорту, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає директор департаменту дорожнього господарства Львівської обласної військової адміністрації Орест Шуліковський.

Обмеження відбудуться на ділянці дороги Бібрка – Кам’янка – Бузька – Жовква – Городок – Миколаїв – Жидачів – Калуш – Бурштин км 189-980 через ремонт проїжджої частини.

Роботи проводитимуться з 07:00 23 жовтня до 18:00 24 жовтня. У цей період рух на вказаній ділянці буде перекритий. Для об’їзду організовано маршрут через залізничний переїзд 1528 км ПК3, де чергуватиме працівник села Розвадів. Тимчасові дорожні знаки будуть встановлені відповідно до нормативних документів, аби водії отримували чітку інформацію про зміни та безпечно рухалися об’їзним шляхом.

Пасажирів та водіїв просять враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок у зазначених напрямках. Департамент дорожнього господарства наголошує на важливості дотримання правил безпеки та уважності під час пересування. Роботи виконуються у визначені строки та з урахуванням усіх технічних стандартів.

Отже, обмеження руху транспорту у Львівській області стосуються конкретної ділянки на два дні, а організовані об’їзди дозволять зберегти безпеку і мінімізувати незручності для учасників руху.

Окрім того, у Львівській області також подорожчав проїзд. Так, з 15 до 20 гривень зросла вартість квитка на міських маршрутах одного з міст, за який розраховуються готівкою. Рішення про підвищення готівкового тарифу ухвалили для того, щоб стимулювати місцевих мешканців переходити на безготівкові розрахунки.

