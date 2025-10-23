Новий графік руху поїздів у Сумській області спричинений коригуванням, яке наразі проводиться АТ «Укрзалізниця» у зв’язку з безпековими та технічними потребами.

З 24 жовтня відбудуться зміни в русі низки залізничних маршрутів та вводиться новий графік руху поїздів у Сумській області, пише Politeka.net.

Про це повідомила Ворожбянська міська рада з посиланням на слова голови профспілкової організації станції Ворожба Тамари Кирноз.

Вона зазначила, що такі зміни спричинені коригуванням руху поїздів, яке наразі проводиться АТ «Укрзалізниця» у зв’язку з безпековими та технічними потребами.

Новий графік руху поїздів у Сумській області зачепить експрес №7009/7010 Харків — Ворожба та приміський поїзд №6010/6013 Ворожба — Кириківка курсуватимуть лише до міста Суми — з напрямків Харкова та Кириківки відповідно.

Ще 15 жовтня Сумська обласна військова адміністрація інформувала, що «Укрзалізниця» розглядає можливість зміни схеми проїзду кількох пасажирських поїздів, які з’єднують Сумщину з іншими регіонами України. Зокрема, повідомлялося, що може бути тимчасово скасовано курсування поїздів №143 Суми — Ворохта та №115 до Києві.

Водночас розглядалося питання про зміну маршруту поїзда №143 Суми — Ворохта, який у новому форматі планується спрямувати через Люботин і Полтаву. Це рішення, як пояснили в адміністрації, ухвалюється з міркувань безпеки пасажирів, і спрямоване на мінімізацію ризиків під час руху територією області. У той же час курсування поїзда №779/780 Суми — Київ залишається без змін, і він продовжує рухатися за звичним розкладом.

20 жовтня Ворожбянська міська рада повторно підтвердила, що починаючи з 24 жовтня, поїзди №7009/7010 Харків — Ворожба та №6010/6013 Ворожба — Кириківка дійсно слідуватимуть лише до міста Суми. Це означає, що відтепер кінцевою зупинкою цих рейсів буде обласний центр.

Крім того, з 22 жовтня на території Сумської області тимчасово припинено рух приміського поїзда Конотоп — Неплюєве. Про це офіційно повідомили в АТ «Укрзалізниця», наголосивши, що обмеження мають тимчасовий характер і пов’язані з проведенням робіт на інфраструктурі.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Сумській області: які дві речі роблять ситуацію складнішою.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Сумській області: частині українців надаватимуть виплати на житло.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах: куди подавати документи.