Новый график движения поездов в Сумской области вызван корректировкой, проводимой АО «Укрзализныця» в связи с безопасностью и техническими потребностями.

С 24 октября произойдут изменения в движении ряда железнодорожных маршрутов и вводится новый график движения поездов в Сумской области, пишет Politeka.net.

Об этом сообщил Ворожбянский городской совет со ссылкой на слова председателя профсоюзной организации станции Ворожба Тамары Кирноз.

Она отметила, что такие изменения вызваны корректировкой проезда экспрессов, проводимого АО «Укрзализныця» в связи с безопасностью и техническими потребностями.

Новый график движения поездов в Сумской области затронет экспресс №7009/7010 Харьков — Ворожба и пригородный №6010/6013 Ворожба — Кириковка будет курсировать только в Сумы — по направлениям Харькова и Кириковки соответственно.

Еще 15 октября Сумская областная военная администрация информировала, что Укрзализныця рассматривает возможность изменения схемы проезда нескольких пассажирских поездов, соединяющих Сумщину с другими регионами Украины. В частности, сообщалось, что может быть временно отменено курсирование поездов №143 Сумы - Ворохта и №115 в Киев.

В то же время, рассматривался вопрос об изменении маршрута состава №143 Сумы — Ворохта, который в новом формате планируется направить через Люботин и Полтаву. Это решение, как пояснили в администрации, принимается из соображений безопасности пассажиров и направлено на минимизацию рисков при движении по территории области. В то же время курсирование №779/780 Сумы-Киев остается без изменений, и он продолжает двигаться по привычному расписанию.

20 октября Ворожбянский городской совет повторно подтвердил, что начиная с 24 октября состав №7009/7010 Харьков — Ворожба и №6010/6013 Ворожба — Кириковка действительно будут следовать только в город Сумы. Это означает, что теперь конечной остановкой этих рейсов будет областной центр.

Кроме того, с 22 октября на территории Сумской области временно приостановлено движение пригородногоэкспресса Конотоп - Неплюево. Об этом официально сообщили в АО «Укрзализныця», отметив, что ограничения носят временный характер и связаны с проведением работ на инфраструктуре.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Сумской области: какие две вещи делают ситуацию сложнее.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Сумской области: части украинцев будут предоставлять выплаты на жилье.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумах: куда подавать документы.