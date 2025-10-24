Новий графік руху транспорту в Харкові передбачає певні зміни у пересування облцентром для місцевих мешканців.

Новий графік руху транспорту в Харкові стосується одного із автобусних маршрутів міста, повідомляє Politeka.

Нововведення запроваджено для зручності пасажирів і кращої організації міських перевезень.

Новий графік руху транспорту в Харкові почав діяти з 23 жовтня і стосується автобусного маршруту №140е. Про це повідомили у міському департаменті будівництва та шляхового господарства.

Відтепер останній рейс із кінцевої зупинки Вул. Чоботарська (ст. м. Центральний ринок) відправляється о 22:00. Це стосується як робочих, так і вихідних днів.

Таке рішення ухвалене для того, щоб забезпечити зручніший розклад перевезень для містян, які користуютьсямаршрутками у вечірній час.

Інформація про новий графік руху транспорту в Харкові, зокрема автобуса №140е, доступна за посиланням.

Крім цього, міська влада нагадала, що нещодавно також змінився розклад автобусного маршруту №48. Оновлений розклад для цього напрямку почав діяти з 20 жовтня.

Як зазначили у департаменті будівництва та шляхового господарства, останній рейс з кінцевої зупинки Автостанція Салтівська тепер вирушає о 21:33. Зміни розкладу пояснюють прагненням зробити міські перевезення більш узгодженими та ефективними.

Нагадаємо, що раніше ми повідомляли про початок опалювального сезону в нашому обласному центрі. Окремі будівлі вже підключені до тепла за спеціальними заявками. А коли чекати теплих батарей у всіх домівках - читайте у нашій статті за посиланням.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: яка категорія переселенців може втратити виплати, зявилися нові обмеження.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: яка категорія літніх людей може розраховувати на виплати.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Харківській області: базові товари помітно зросли в ціні.