Новый график движения транспорта в Харькове предусматривает определенные изменения в передвижении по облцентру для местных жителей.

Новый график движения транспорта в Харькове относится к одному из автобусных маршрутов города, сообщает Politeka.

Нововведение было введено для удобства пассажиров и лучшей организации городских перевозок.

Новый график движения транспорта в Харькове начал действовать с 23 октября и касается автобусного маршрута №140э. Об этом сообщили в городском департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Теперь последний рейс с конечной остановки Ул. Чеботарская (ст. м. Центральный рынок) отправляется в 22:00. Это касается как рабочих, так и выходных дней.

Такое решение принято для того, чтобы обеспечить более удобное расписание перевозок для горожан, которые пользуются маршрутками в вечернее время.

Информация о новом графике движения транспорта в Харькове, в частности автобуса №140е, доступна по ссылке.

Кроме этого, городские власти напомнили, что недавно также изменилось расписание автобусного маршрута №48. Обновленное расписание для этого направления начало действовать с 20 октября.

Как отметили в департаменте строительства и дорожного хозяйства, последний рейс с конечной остановки Автостанция Салтовская теперь отправляется в 21:33. Изменения расписания объясняют стремлением сделать городские перевозки более согласованными и эффективными.

