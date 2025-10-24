Як зазначається, проект постанови Кабінету Міністрів України про грошову допомогу для пенсіонерів у Харківській області:вже передано на громадське обговорення.

Напередодні старту опалювального сезону оголошено про підготовку до впровадження разової грошової допомоги мешканцям Харківської області у розмірі 6 500 гривень, повідомляє Politeka.net.

Ця фінансова підтримка реалізується в межах державної програми «Тепла зима», яка покликана допомогти найуразливішим категоріям громадян упоратися з підвищеними витратами на енергоносії та комунальні послуги у складних економічних умовах.

Як зазначається, проект постанови Кабінету Міністрів України вже передано на громадське обговорення. Після його ухвалення держава розпочне практичну реалізацію програми, що охопить кілька груп населення, які особливо потребують соціальної підтримки.

Згідно з урядовим планом, грошову допомогу отримають:

одинокі пенсіонери, які мають надбавку на догляд і не користуються іншими видами соціальної допомоги;

особи з інвалідністю I групи серед внутрішньо переміщених осіб;

батьки дітей із малозабезпечених або переселених сімей, а також опікуни, які виховують таких дітей.

Отримані кошти перераховуватимуться на спеціальний банківський рахунок або на «Дія.Картку». Використати допомогу можна буде протягом 180 днів після її зарахування. Передбачається, що гроші дозволять покрити частину витрат на паливо, оплату комунальних послуг, ліки чи інші необхідні потреби, пов’язані з підготовкою до зими.

Крім програми «Тепла зима», в Україні діє ще одна ініціатива підтримки внутрішньо переміщених осіб, спрямована на тих, хто втратив житло або був змушений покинути свої домівки через бойові дії.

Згідно з рішенням уряду, переселенці, які мають субсидії або пільги, але не отримували допомоги від міжнародних організацій, також можуть претендувати на додаткову державну підтримку. Їм нададуть можливість придбати тверде паливо для обігріву житла у зимовий період.

Як повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, середній розмір виплати для мешканців Харківської області становитиме близько 8 тисяч гривень. За її словами, реалізація програми «Тепла зима» дозволить тисячам українських родин пройти опалювальний сезон без критичних фінансових труднощів.

Джерело: На пенсії.

