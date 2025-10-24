Как отмечается, проект постановления Кабинета Министров Украины о денежной помощи для пенсионеров в Харьковской области уже передан на общественное обсуждение.

В преддверии старта отопительного сезона объявлено о подготовке к внедрению разовой денежной помощи жителям Харьковской области в размере 6 500 гривен, сообщает Politeka.net.

Эта финансовая поддержка реализуется в рамках государственной программы «Теплая зима», которая призвана помочь наиболее уязвимым категориям граждан справиться с повышенными затратами на энергоносители и коммунальные услуги в сложных экономических условиях.

Как отмечается, проект постановления Кабинета Министров Украины уже передан на общественное обсуждение. После его принятия государство приступит к практической реализации программы, которая охватит несколько групп населения, особенно нуждающихся в социальной поддержке.

Согласно правительственному плану, денежную помощь получат:

одинокие пенсионеры, имеющие надбавку по уходу и не пользующиеся другими видами социальной помощи;

лица с инвалидностью I группы среди внутри перемещенных лиц;

родители детей из малообеспеченных или переселенных семей, а также опекуны, воспитывающие таких детей.

Вырученные средства будут перечисляться на специальный банковский счет или на «Действие.Карту». Использовать пособие можно будет в течение 180 дней после его зачисления. Предполагается, что деньги позволят покрыть часть расходов на топливо, оплату коммунальных услуг, лекарства или другие необходимые потребности, связанные с подготовкой к зиме.

Кроме программы «Теплая зима», в Украине действует еще одна инициатива поддержки внутренне перемещенных лиц, направленная на тех, кто потерял жилье или был вынужден покинуть свои дома из-за боевых действий.

Согласно решению правительства, переселенцы, имеющие субсидии или льготы, но не получавшие помощи от международных организаций, также могут претендовать на дополнительную государственную поддержку. Им дадут возможность приобрести твердое топливо для обогрева жилья в зимний период.

Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, средний размер выплаты жителям Харьковской области составит около 8 тысяч гривен. По ее словам, реализация программы «Теплая зима» позволит тысячам украинских семей пройти отопительный сезон без критических финансовых затруднений.

Источник: На пенсии.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове: где раздают еду, перечень важных условий.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области: украинцам готовы помочь, сколько можно получить.

Как сообщала Politeka, Дефицит мяса в Харьковской области: украинцам раскрыли, почему возникли проблемы.