Не виключено подальшн зростання вартості, якщо попит залишиться стабільним, а рівень дефіциту овочів у Харківській області збільшиться.

Протягом останнього місяця спостерігається суттєве подорожчання тепличних овочів через дефіцит у Харківській області та інших регіонів України, пише Politeka.net.

Експерти пояснюють таку тенденцію низкою факторів, серед яких зниження врожайності через прохолодну осінню погоду, скорочення обсягів збору та обмежена пропозиція на внутрішньому ринку.

Як наслідок, ціни на основні види тепличних культур різко зросли, а пропозиція продукції стала обмеженою, що призвело до дефіциту овочів у Харківській області. За даними аналітичного моніторингу, лише за останній тиждень обсяги збору огірків у вітчизняних теплицях скоротилися майже в п’ять разів порівняно з попереднім періодом. Через це більшість господарств реалізують овочі невеликими партіями, переважно дрібним оптом.

Падіння врожайності одразу відобразилося на цінах: вони зросли в середньому на 66%. Станом на жовтень 2025 року тепличні огірки в Україні коштують від 65 до 80 гривень за кілограм (приблизно від 1,57 до 1,93 долара США). Експерти зазначають, що на ринку зберігається нестача імпортної продукції, тому попит з боку торговельних мереж та оптових покупців залишається високим, що підтримує поточний рівень цін.

Схожа динаміка спостерігається і на ринку тепличних помідорів. За останній тиждень вітчизняні виробники підвищили відпускні ціни, що пов’язано зі зменшенням збору через похолодання та стійкий попит споживачів.

Багато дрібних фермерів уже завершили сезон, тому на ринку залишилася обмежена кількість партій продукції. Збір урожаю у стаціонарних теплицях також скоротився, і комбінати змушені продавати овочі невеликими обсягами.

Попри це, поточні ціни на помідори залишаються приблизно на 20% нижчими, ніж у жовтні минулого року. Водночас експерти не виключають можливості подальшого зростання вартості, якщо попит збережеться високим, а рівень виробництва продовжить знижуватися.

Джерело: AgroWeek.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: яка категорія переселенців може втратити виплати, зявилися нові обмеження.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: яка категорія літніх людей може розраховувати на виплати.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Харківській області: базові товари помітно зросли в ціні.