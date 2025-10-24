Не исключен дальнейший рост стоимости, если спрос останется стабильным, а уровень дефицита овощей в Харьковской области увеличится.

В последний месяц наблюдается существенное подорожание тепличных овощей из-за дефицита в Харьковской области и других регионов Украины, пишет Politeka.net.

Эксперты объясняют такую ​​тенденцию рядом факторов, среди которых снижение урожайности из-за прохладной осенней погоды, сокращения объемов сбора и ограниченное предложение на внутреннем рынке.

Как следствие, цены на основные виды тепличных культур резко выросли, а предложение продукции стало ограниченным, что привело к дефициту овощей в Харьковской области. По данным аналитического мониторинга, только за последнюю неделю объемы сбора огурцов в отечественных теплицах сократились почти в пять раз по сравнению с предыдущим периодом. Поэтому большинство хозяйств реализуют овощи небольшими партиями, преимущественно мелким оптом.

Падение урожайности сразу отразилось на ценах: они выросли в среднем на 66%. По состоянию на октябрь 2025 тепличные огурцы в Украине стоят от 65 до 80 гривен за килограмм (приблизительно от 1,57 до 1,93 доллара США). Эксперты отмечают, что на рынке сохраняется нехватка импортной продукции, поэтому спрос со стороны торговых сетей и оптовых покупателей остается высоким, что поддерживает уровень цен.

Похожая динамика наблюдается и на рынке тепличных помидоров. За последнюю неделю отечественные производители повысили отпускные цены, что связано с уменьшением сбора из-за похолодания и устойчивого спроса потребителей.

Многие мелкие фермеры уже завершили сезон, поэтому на рынке осталось ограниченное количество партий продукции. Сбор урожая в стационарных теплицах тоже сократился, и комбинаты вынуждены продавать овощи небольшими объемами.

Тем не менее, текущие цены на помидоры остаются примерно на 20% ниже, чем в октябре прошлого года. В то же время, эксперты не исключают возможности дальнейшего роста стоимости, если спрос сохранится высоким, а уровень производства продолжит снижаться.

Источник: AgroWeek.

