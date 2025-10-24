Завдяки комплексній підготовці, всі системи готові до безпечного та стабільного початку опалювального сезону 2025 року у Львові.

Початок опалювального сезону 2025 року у Львові є одним із ключових завдань для місцевої влади, повідомляє Politeka.

Для забезпечення ефективної підготовки створено районний штаб під керівництвом голови Львівської РДА Павла Грабського, який координує всі роботи перед зимовим періодом.

Нещодавно відбулася дистанційна нарада з представниками громад, де оцінювали готовність до холодів. У районі функціонує 495 котелень та прокладено 582 км тепломереж. Під час підготовки замінено понад 31 км аварійних труб, підготовлено 200 артезіанських свердловин, а також приведено до ладу 10 725 житлових будинків, серед яких 345 з відновленими покрівлями.

Для безпечного руху доріг узимку підготовлено 283 одиниці спецтехніки та 46,7 тис. тонн посипкових матеріалів. Підприємства забезпечені генераторами, запасами пального та альтернативними джерелами енергії — дровами, пелетами та брикетами, що дозволяє підтримувати тепло в соціальних закладах у надзвичайних ситуаціях.

Міський голова Андрій Садовий повідомив, що газовий ліміт на жовтень складає 8 млн кубометрів. Опалення вже подано у лікарні, школи та дитсадки, для 350 тисяч мешканців із індивідуальними системами опалення ситуація простіша.

Також проводиться тестування автономних рішень: дизель-генераторів, котлів на твердому паливі та автономних світлофорів для забезпечення водопостачання. У разі обмежень газу пріоритет надаватиметься соціальним установам. Пункти незламності у 22 громадах та міській території Львова забезпечать населення теплом, електроенергією, зв’язком і інтернетом.

Завдяки комплексній підготовці, всі системи готові до безпечного та стабільного початку опалювального сезону 2025 року у Львові.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, обмеження руху транспорту в Тернопільській області: жителям зробили термінове оголошення

Також Politeka писала, новий графік поїздів у Дніпропетровській області: кого торкнулися зміни