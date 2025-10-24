Благодаря комплексной подготовке все системы готовы к безопасному и стабильному началу отопительного сезона 2025 года во Львове.

Начало отопительного сезона 2025 года во Львове является одной из ключевых задач для местных властей, сообщает Politeka.

Для обеспечения эффективной подготовки создан районный штаб под руководством председателя Львовской РГА Павла Грабского, координирующего все работы перед зимним периодом.

Недавно прошло дистанционное совещание с представителями общин, где оценивали готовность к холодам. В районе функционирует 495 котельных и проложено 582 км теплосетей. Во время подготовки заменено более 31 км аварийных труб, подготовлено 200 артезианских скважин, а также приведены в порядок 10 725 жилых домов, среди которых 345 с восстановленными кровлями.

Для безопасного движения дорог зимой подготовлено 283 единицы спецтехники и 46,7 тыс. тонн посыпочных материалов. Предприятия снабжены генераторами, запасами горючего и альтернативными источниками энергии — дровами, пеллетами и брикетами, что позволяет поддерживать тепло в социальных учреждениях в чрезвычайных ситуациях.

Мэр Андрей Садовый сообщил, что газовый лимит на октябрь составляет 8 млн кубометров. Отопление уже подано в больницы, школы и детсады, для 350 тысяч жителей с индивидуальными системами отопления ситуация проще.

Также проводится тестирование автономных решений: дизель-генераторов, котлов на твердом топливе и автономных светофоров для водоснабжения. При ограничениях газа приоритет будет предоставляться социальным учреждениям. Пункты несокрушимости в 22 общинах и городской территории Львова обеспечат население теплом, электроэнергией, связью и Интернетом.

