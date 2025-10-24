Обмеження руху транспорту в Полтавській області допомагають уникнути аварійних ситуацій і зберегти безпеку всіх учасників.

У Кременчуці з 23 по 31 жовтня щодня вводяться тимчасові обмеження руху транспорту в Полтавській області на мосту через річку Дніпро, передає Politeka.

За інформацією ВП «Кременчуцька дистанція колії» АТ «Укрзалізниця», 23 жовтня з 9:00 до 17:00 буде перекривали одну смуга руху на мосту. Такі ж роботи плануються щодня до 31 жовтня включно.

Обмеження пов’язані з необхідністю проведення робіт на транспортній інфраструктурі, які забезпечують безпечний проїзд для автомобілів. Водіїв просять поставитися до тимчасових змін із розумінням і заздалегідь планувати маршрути, щоб уникнути заторів та додаткових затримок під час щоденних поїздок.

Роботи на мосту охоплюють усю ділянку, що проходить через Дніпро, і будуть виконуватися на обох смугах, але чергування перекриття дозволяє частково пропускати транспорт. Пасажирам і водіям рекомендують звертати увагу на встановлені дорожні знаки та сигнали регулювальників.

Тривалість обмежень забезпечує безпечне проведення всіх необхідних робіт, а щоденний графік дозволяє зменшити негативний вплив на рух у місті. Відновлення повного руху очікується після завершення робіт 31 жовтня.

Для комфорту водіїв і пасажирів рекомендується завчасно обирати альтернативні маршрути та враховувати можливі затримки через перекриття смуги. Отже, обмеження руху транспорту в Полтавській області допомагають уникнути аварійних ситуацій і зберегти безпеку всіх учасників.

Крім того, нагадаємо, що у Полтаві на вулиці Алмазній планується повне обмеження руху транспорту з 27 жовтня до 1 грудня 2025 року. Усе через реконструкцію квартальної каналізаційної мережі, яку виконуватиме КП ПОР «Полтававодоканал».

