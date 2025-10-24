Ограничение движения транспорта в Полтавской области помогает избежать аварийных ситуаций и сохранить безопасность всех участников.

В Кременчуге с 23 по 31 октября каждый день вводятся временные ограничения движения транспорта в Полтавской области на мосту через реку Днепр, передает Politeka.

По информации ОП «Кременчугская дистанция пути» АО «Укрзализныця», 23 октября с 9:00 до 17:00 будет перекрываться одна полоса движения на мосту. Такие же работы планируются ежедневно по 31 октября включительно.

Ограничения связаны с необходимостью проведения работ на транспортной инфраструктуре, обеспечивающих безопасный проезд для автомобилей. Водителей просят отнестись к временным изменениям с пониманием и заранее планировать маршруты, чтобы избежать пробок и дополнительных задержек во время ежедневных поездок.

Работы на мосту охватывают весь проходящий через Днепр участок и будут выполняться на обеих полосах, но чередование перекрытия позволяет частично пропускать транспорт. Пассажирам и водителям рекомендуют обращать внимание на установленные дорожные знаки и сигналы регуляторов.

Продолжительность ограничений обеспечивает безопасное проведение всех необходимых работ, а ежедневный график позволяет снизить негативное влияние на движение в городе. Возобновление полного движения ожидается после завершения работ 31 октября.

Для комфорта водителей и пассажиров рекомендуется заранее выбирать альтернативные маршруты и учитывать возможные задержки из-за перекрытия полосы. Следовательно, ограничение движения транспорта в Полтавской области помогает избежать аварийных ситуаций и сохранить безопасность всех участников.

Кроме того, напомним, что в Полтаве по улице Алмазной планируется полное ограничение движения транспорта с 27 октября по 1 декабря 2025 года. Все из-за реконструкции квартальной канализационной сети, которую будет выполнять КП ПОР «Полтававодоканал».

