Кожен заявник на гуманітарну допомогу одержує безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кривому Розі

У Кривому Розі внутрішньо переміщені особи та пенсіонери можуть отримати безкоштовні продуктові набори завдяки діяльності волонтерів гуманітарного центру «Вільні разом», пише Politeka.

Про це йдеться у повідомленні організації в Телеграм-каналі.

Безкоштовні продукти у Кривому Розі надаються для ВПО, які ще жодного разу не користувалися такою підтримкою або отримували її не пізніше серпня 2025 року. Ця ініціатива спрямована на забезпечення базових потреб найбільш уразливих категорій населення, постраждалих від війни та вимушено переміщених зі своїх домівок.

Організатори акцентують увагу на тому, що щоденний прийом заявників обмежено — не більше ніж 150 родин на день. Такий підхід дозволяє уникнути надмірного скупчення людей, забезпечити порядок під час видачі допомоги та гарантувати комфортні умови для всіх охочих.

Видача гуманітарної допомоги проводиться виключно особисто заявнику. Представлення інтересів інших осіб або отримання продуктів від їхнього імені без присутності заявника не допускається. Це дозволяє уникнути зловживань та забезпечити справедливий розподіл ресурсів.

Продуктові набори містять основні харчові продукти першої необхідності та відповідають традиційному формату допомоги для ВПО та пенсіонерів у Кривому Розі.

Для уточнення деталей та отримання консультацій громадяни можуть звертатися на гарячу лінію, контакт якої зазначено у повідомленні.

Пункти видачі працюють з 9:00 до 16:00 у будні дні, у той же час доступна гаряча лінія для консультацій. Вихідними днями залишаються субота та неділя. Організатори запевняють, що продуктові набори наявні у достатній кількості, тому громадянам рекомендують не створювати великі черги та не піддаватися ажіотажу.

