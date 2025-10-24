Каждый заявитель на гуманитарную помощь получает бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кривом Роге.

В Кривом Роге внутренне перемещенные лица и пенсионеры могут получить бесплатные продуктовые наборы благодаря деятельности волонтеров гуманитарного центра «Свободные вместе», пишет Politeka.

Об этом идет речь в сообщении организации в Телеграмм-канале.

Бесплатные продукты в Кривом Роге предоставляются для ВПЛ, которые еще ни разу не пользовались такой поддержкой или получали ее не позднее августа 2025 года. Эта инициатива направлена ​​на обеспечение базовых потребностей наиболее уязвимых категорий населения, пострадавших от войны и вынужденно перемещенных из своих домов.

Организаторы акцентируют внимание на том, что ежедневный прием заявителей ограничен — не более 150 семей в день. Такой подход позволяет избежать чрезмерного скопления людей, обеспечить порядок при выдаче помощи и гарантировать комфортные условия для всех желающих.

Выдача гуманитарной помощи производится исключительно лично заявителю. Представление интересов других лиц или получение продуктов от их имени без присутствия заявителя не допускается. Это позволяет избежать злоупотреблений и обеспечить справедливое распределение ресурсов.

Продуктовые наборы содержат основные продукты питания первой необходимости и соответствуют традиционному формату помощи для ВПЛ и пенсионеров в Кривом Роге.

Для уточнения деталей и получения консультаций граждане могут обращаться к горячей линии, контакт которой указан в сообщении.

Пункты выдачи работают с 9:00 до 16:00 по будням, в то же время доступна горячая линия для консультаций. В выходные дни остаются суббота и воскресенье. Организаторы уверяют, что продуктовые наборы имеются в достаточном количестве, поэтому гражданам рекомендуют не создавать большие очереди и не подвергаться ажиотажу.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Кривом Роге: стало известно, какие товары оказались под угрозой.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кривом Роге: как ее получить.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Кривом Роге: украинцы могут заработать от 25 тысяч, названы вакансии.